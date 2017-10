Friedrichshafen Fürs Luther-Theaterstück arbeiten viele Häfler zusammen

Theatergruppe Gemischtwarenladen, evangelische Gesamtkirchengemeinde und die Kantorei an der Schlosskirche proben das Theaterstück "Stürmische Zeiten – Luther und die Reformation". Teile des unlängt in der Schlosskirche gezeigten Pop-Oratoriums werden in die Aufführungen am 24. und 26. November im GZH einbezogen.

Luther – natürlich. Immer wieder. Und doch immer wieder anders. Dass man im Jubiläumsjahr der Reformation auch in kultureller Hinsicht Energien bündeln und gleichzeitig kreative Kräfte wecken kann, das beweist die evangelische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen. Auf Hochtouren laufen derzeit die Vorbereitungen fürs Theaterstück „Stürmische Zeiten – Luther und die Reformation“, das in wenigen Wochen unter der Regie von Dagmar Mader und der musikalischen Leitung von Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel im Graf-Zeppelin-Haus aufgeführt wird. Mit von der Partie sind Schauspieler der Theatergruppe „Gemischtwarenladen“, die in der Erlöserkirchengemeinde beheimatet ist, aktuelle und ehemalige Mitglieder der Theater-AG des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, aber auch 30 Sängerinnen und Sänger der Kantorei an der Schlosskirche, die schon beim Luther-Pop-Oratorium vor wenigen Wochen in der Schlosskirche begeistern konnten, nicht zuletzt ein Instrumentalensemble des GZG-Musik-Kurses.

Probenzeit im evangelischen Gemeindehaus in der Scheffelstraße. Man trifft auf Luther, seinen Freund Bugenhagen, Ordensvikar von Staupitz, auf Nonnen, auf Würdenträger und Bedienstete, aber auch auf Bauern, Studenten und Marktleute. Szene 3: Im Kloster Marienthron hat man schon vom Bruder Martinus aus Wittenberg gehört. Auch hier ist es mit der Ruhe vorbei. Machen bisher ungeahnte Heimlichkeiten bereits die Runde? „Ich habe Grund, mir Sorgen zu machen“, meint die Äbtissin. Doch noch ist Ruhe vor dem Sturm. Die Nonnen – in Person von Viktoria Friedrich, Rosi Uhl und Marilen Arend – sticken an einem Altartuch.

Niemand kann ahnen, dass Schwester Katharina von Bora, die es bisher sehr genau mit den Regeln der Ordensgemeinschaft nimmt, schon bald die Frau des großen Reformators werden wird. „Etwas energischer im Tonfall – auch mit den entsprechenden Gesten“, so die Regieanweisung von Dagmar Mader. Gut so. Es gilt, die sich während der Szene ergebenden Stimmungswechsel authentisch zu interpretieren.

„Es war der Wunsch von Codekan Gottfried Claß, während des Reformationsjubiläums auch ein Theater oder Musical innerhalb der Gesamtkirchengemeinde aufzuführen“, erzählt Dagmar Mader. Ein Wunsch, der offenbar auf fruchtbaren Boden fiel. Das passende Stück zu finden, das Pfarrer Ulrich Zeller aus der Stefanus-Gemeinde in Tübingen von rund 30 Jahren geschrieben und uraufgeführt hat, war die eine Sache. Das Theater mit einer geeigneten musikalischen Komponente zu erweitern und Elemente des Pop-Oratoriums einfließen zu lassen, die ideale Ergänzung, wie Sönke Wittnebel betont. „Dadurch erfolgt die musikalische Gliederung der Gesamtkomposition. Alles passt zusammen, als ob es füreinander gemacht worden wäre“, sagt der Kantor der Schlosskirchengemeinde. „Unser Stück beginnt nach dem Thesenanschlag und zeigt Luther mal ein bisschen anders“, erklärt Dagmar Mader. Die Sicht des Volkes mache einen wesentlichen Part aus, auch der Themenkreis, der sich um Flucht der Nonnen aus dem Kloster, um Heirat und Ehe dreht, nicht zuletzt Luthers Reflexion im Kreise seiner Berater und Freunde. „Und es gibt das Gewissen als eigene Figur. Sie äußert Gedanken, die Luther selbst nie laut sagen würde.“

Und wie geht’s den Schauspielern in ihren verschiedenen Rollen? Mal wild und zornig, mal rührend und berührend, auch kindlich naiv – ganz unterschiedliche emotionale Gemütszustände hat zum Beispiel Philipp Mößner als Titelheld auszufüllen. Und es macht ihm sichtlich Spaß. „Na ja, es hat schon ein wenig gedauert, bis ich mich traute, diese Gefühle auf der Bühne richtig auszudrücken und auszuleben. Doch es war von Anfang an spannend, in die Rolle Martin Luthers zu schlüpfen und es gelingt immer mehr, sich hineinzudenken und mich mit der Figur zu identifizieren“, sagt Philipp Mößner – und fiebert wie alle anderen Beteiligten mit großer Vorfreude den beiden Aufführungen am 24. und 26. November entgegen.

Die Aufführungen

„Stürmische Zeiten – Luther und die Reformation“ wird am Freitag, 24. November um 19 Uhr und am Sonntag, 26. November um 17 Uhr im Ludwig-Dürr-Saal des GZH von der Theatergruppe Gemischtwarenladen, der evangelischen Gesamtkirchengemeinde und der Kantorei an der Schlosskirche aufgeführt. Eintritt frei, Kollekte. (ght)