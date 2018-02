Friedrichshafen Für welche Projekte im neuen Haushalt Geld zur Verfügung steht:

2018/2019 stehen viele Großbaustellen an – die Ausgaben belaufen sich auf 800 Millionen Euro

Der neue Doppelhaushalt, den der Häfler Gemeinderat am Montag verabschiedete, sieht zahlreiche Ausgaben vor. Das Zahlenwerk füllt einen ganzen Din-A4-Ordner und beinhaltet sowohl den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt der Stadt Friedrichshafen als auch der Zeppelin-Stiftung. Es sind unzählige Einzelpläne, die genau auflisten, für was das Geld in den kommenden zwei Jahren ausgegeben werden soll. Eine Übersicht über einige der Posten, die im neuen Haushalt aufgeführt sind:

46 476 160 Euro für Jugendhilfe und Kindergärten: Allein aus dem Stiftungshaushalt werden in den kommenden zwei Jahren über 46 Millionen Euro an Ausgaben erwartet. Darin enthalten sind die Unterhaltungs- und Personalkosten, Neuanschaffungen, Sanierungen und vieles andere.

Der Neubau ist lange beschlossene Sache. Nun sind auch die Kosten dafür freigegeben. Auf dem Gelände in Ailingen werden künftig Kleider, Requisiten und Festwagen, die für das alljährliche Seehasenfest benötigt werden, gelagert werden. Bisher lagert der Seehasenfundus in zwei Hallen in Eriskirch und am Fallenbrunnen. 2 890 000 Euro für eine neue Sporthalle in Fischbach: Nachdem Ailingens neue Sporthalle fertig gestellt ist, kommt nun Fischbach an die Reihe. Der Gemeinderat bewilligte bei der Haushaltssitzung am Montag die Ausgaben für einen Neubau. Für 2018 sind 240 000 Euro veranschlagt, für 2019 2 650 000 Euro. Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieses Neubaus werden von der Verwaltung auf 7,95 Millionen Euro geschätzt. Das nächste Hallenprojekt wird dann der Abriss und Neubau der Rotachhalle in Ailingen sein.

Laufende Kosten steigen

Jahr für Jahr steigt die Belastung des Haushalts, weil der Zuschussbedarf ständig steigt. Waren im Jahr 1993 noch 7,73 Millionen Euro als Zuschuss nötig, sind es für das Jahr 2019 bereits 42,41 Millionen Euro. Erst Ende des Jahres hatte Oberbürgermeister Andreas Brand angekündigt, die Dividende der Stiftungsunternehmen zu erhöhen.