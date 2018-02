Friedrichshafen Fruchtwelt Bodensee: Messe rund um Obstanbau hat begonnen

Die Fruchtwelt Bodensee rückt bis Sonntag den Klimawandel und die Existenzsicherung der Landwirte in den Mittelpunkt. Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, kam zur Eröffnung.

Das Klima verändert sich: Schäden durch Spätfrost, Hagel, Trockenzeiten und starke Regenfälle haben Auswirkungen auf den Obstanbau am Bodensee. Zeit also, Strategien zur Existenzsicherung für die landwirtschaftlichen Betriebe zu finden, so Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Bei der Eröffnung der Messe Fruchtwelt Bodensee in Friedrichshafen sagte er am Freitag: "Risikominimierung sollte zum Standard in Landwirtschaft und Politik werden. Landwirte sollten an dieser Baustelle nicht alleine gelassen werden." Um Obstbauern vor Umsatzeinbußen zu schützen, brauche es langfristige Konzepte. "Wir brauchen eine Versicherungslösung durch Unterstützung vom Staat. Dafür werbe ich, aber dafür brauchen wir erst die Mehrheit", sagte Hauk. Der Minister betonte, dass Ad-Hock-Hilfen, wie etwa die Frosthilfen aus dem vergangenen Jahr, keine Möglichkeit sind. "Natürlich ist es wichtig, dass das Land in solchen Fällen hilft, aber das kann nur die Ausnahme sein. Vielmehr brauchen wir strategische Ansätze und präventive Maßnahmen wie etwa Frostschutzberegnung und Hagelschutz", sagte Hauk.

Zum Thema "Klima im Wandel und die Auswirkungen auf den Obstbau" referierte Matthias Görgens von der Obstbauversuchsanstalt Jork. Er hob hervor, dass besonders die Temperaturerhöhung einen Einfluss auf den Obstbau hat. Denn die Vegetation setzt dadurch früher ein und dauert länger. "Die Apfelblüte beginnt also früher. So steigt auch das Risiko der Blütenfröste", sagte Görgens. Zudem hätten die klimatischen Veränderungen neue Pflanzenschädlinge ins Land gelockt: Kirschessigfliege und Apfelwickler seien für Weichobstarten sehr gefährlich. "Der Wandel erfordert für Bauern Anpassung", so Görgens. Der Experte sieht aber auch Positives. So würden die steigenden Temperaturen dazu beitragen, dass neue Sorten angebaut werden und sich zum Beispiel das Weinanbaugebiet vergrößert.

Die Messe Fruchtwelt Bodensee hat am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.