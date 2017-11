Friedrichshafen Frische Wecken jeden Tag: Da machen nicht alle Häfler Bäckereien mit

Erfahrungen mit dem Verkauf von Brötchen an Sonn- und Feiertagen: Nicht jede Bäckerei macht die Sieben-Tage-Woche mit.

Friedrichshafen – Was an Allerheiligen in Webers Backstuben geschah, hat Seltenheitswert. Gegen 10 Uhr waren sämtliche Regale leer, nicht nur im Caféhaus am Häfler Flughafen, sondern in allen Filialen. Nur noch in Kluftern waren Brezeln und ein paar Wecken übrig, die sich die Filiale in Meckenbeuren sicherte. Hier ließen sich Kunden zum gemütlichen Frühstück kurzerhand Torte oder Kuchen zum Kaffee kredenzen, die gerade geliefert worden waren.

"Wir wurden förmlich überrannt", erklärt Maria Stelwag, Geschäftsführerin von Webers Backstube. In den drei Caféhäusern und drei Filialen war "viel mehr los als sonst", sodass am späten Vormittag tatsächlich alles ausverkauft war und in der Backstube in großen Mengen nachgebacken werden musste. Wie viel an Sonn- und Feiertagen gebraucht wird, da gebe es "schon Erfahrungswerte", so Stelwag. Nur der Bedarf an zwei Feiertagen unter der Woche hintereinander wie mit dem Reformationstag und Allerheiligen, das war Neuland. Und der Appetit der Kundschaft deutlich größer als erwartet.

Frische Bäckerbrötchen jeden Tag? Bereits seit 1996 ist das gesetzlich erlaubt. Eine der ersten Bäckereien in der Stadt, die damals von der neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, ist die Bäckerei Kloos. "Vorher durften nur Tankstellen frische Brötchen verkaufen, die Bäcker mussten sich das Recht dazu erst vor Gericht erstreiten", sagt Bäckermeister André Kloos. Das Sonntagsgeschäft lief im eigenen Unternehmen von Anfang an gut, obwohl es nur ein Frühstücks-Sortiment gibt. Mitarbeiter für den Verkauf zu finden sei auch kein Problem. Viele würden die Gelegenheit nutzen, um sich mit einem Nebenjob etwas dazuzuverdienen.

Jede Bäckerei entscheidet für sich, ob sie auch sonn- und feiertags ihre Kundschaft mit frischem Backwerk versorgen will. Da gibt es von Ort zu Ort große Unterschiede. In Friedrichshafen ist die Auswahl aber groß. Webers Backstube hat nach Aussage von Maria Stelwag seit mehr als 15 Jahren sonntags und seit zwei, drei Jahren auch an Feiertagen geöffnet. "Wir haben viele Hotels unter Vertrag, da muss eh täglich gebacken werden", so die Geschäftsführerin. Nur an den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr bleibt die Backstube zu, sonst ist täglich auf – an Sonn- und Feiertagen aber mit einem deutlich kleineren Sortiment im Regal als sonst.

Dem Wunsch der Kundschaft nach frischen Wecken jeden Tag kommt auch die Bäckerei Ulmer nach, allerdings nicht in jeder ihrer 31 Filialen. "Elf haben sonn- und feiertags auf, und zwar dort, wo die Leute vor dem Laden auch parken können", sagt Inhaber Alex Ulmer. Sonntags sei in der Regel immer offen, das sei in Bäckereien heutzutage ein ganz normaler Arbeitstag; alles andere sei nach Meinung der Kunden nicht mehr zeitgemäß. Feiertags dagegen möchte Ulmer sich und seinen Beschäftigten in der Regel eine Pause gönnen. "Weihnachten, Ostern und an Pfingsten bleiben wir zu", sagt er. Ein anderes Öffnungszeiten-Modell hat sich die Bäckerei Stefan Müller aus Kehlen überlegt, die drei Filialen betreibt. "Stefans Bäckerladen" hat seit einigen Jahren nur vom 1. Mai bis zum 31. Oktober auch sonn- und feiertags vormittags geöffnet. So kam es, dass am Reformationstag frische Brötchen zum Verkauf standen. An Allerheiligen, der auf den 1. November fiel, blieben die Läden aber – wie den Rest des Jahres – zu.

Aber nicht jedes Unternehmen beugt sich dem Kundenwunsch nach frischem Backwerk, wenn alle anderen Läden geschlossen sind, zum Beispiel die Bäckerei Rieser GmbH, die sechs Filialen hat. "Wir hatten vier Jahre lang eine Sieben-Tage-Woche, das geht an die Substanz", erklärt Mitinhaberin Claudia Schwarz, die die Häfler Bäckerei mit ihrem Mann im Januar 2013 übernommen hat. Beide entschieden, sich diesen Stress vorerst nicht mehr anzutun. Auch die Bäckereien Knor und Sauter haben sonn- und feiertags geschlossen, wobei die Manfred Sauter OHG bis vor einem Jahr sonntags geöffnet hatte, den Betrieb aber wieder eingestellt hat.

Sonntagsverkauf

Was heute eine Selbstverständlichkeit ist, war bis vor 21 Jahren undenkbar. Laut Ladenschlussgesetz durften vor 1996 deutsche Bäcker am Sonntag keine frischen Brötchen verkaufen. Supermärkte hatten da noch werktags pünktlich um 18.30 Uhr zu schließen. Das änderte sich am 3. November 1996 durch eine Gesetzesänderung. Zum einen wurde das Bäcker-Arbeitszeit-Gesetz, das das Backen vor vier Uhr in der Nacht und am Sonntag verboten hatte, außer Kraft gesetzt. Gleichzeitig wurde der Verkauf von Backwaren in einer Verordnung zum Ladenschlussgesetz neu geregelt. (kck)