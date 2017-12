Friedrichshafen Friedrichshafenerin Marie Frei will Regisseurin werden

Marie Frei aus Friedrichshafen hat die Komparsen bei den Dreharbeiten für den Film "Das Leben meiner Tochter" am Friedrichshafener Flughafen betreut, will selbst zum Film und am liebsten Regisseurin werden.

Faszination Film: Rund 400 E-Mails erhielt die Oberon Film GmbH aus Berlin auf unseren Aufruf vor zehn Tagen, dass für Dreharbeiten am Bodensee-Airport noch dringend Komparsen gesucht werden. Die Bewerbungen liefen letztlich auch auf dem Handy von Marie Frei ein, die für die Komparsensuche und -betreuung für den Film "Das Leben meiner Tochter" mit zuständig war. Bei der Auswahl fiel dem Stab letztlich leicht, 50 Statisten zu gewinnen, die beim Dreh am vergangenen Sonntag Fluggäste zu spielen oder den Terminal zu bevölkern hatten. Das Security-Personal am Set übrigens war echt, verrät Marie Frei. Alle geplanten Szenen waren bis zum späten Abend im "Kasten", obwohl parallel der reale Flugbetrieb lief.

Für die 21-jährige Häflerin war es nicht der erste Ausflug in die große, weite Welt des Films, wo sie ihre berufliche Zukunft sieht. Als Neuntklässlerin war sie eine Woche lang als Praktikantin bei einer Casting-Agentur in München und durfte am Set von "Wickie II" mal die Luft am Set schnuppern. "Seither ist für mich klar, dass es genau das ist, was ich später machen möchte", erzählt die junge Frau, die im vergangenen Jahr in Friedrichshafen ihr Abitur erfolgreich abgeschlossen hat und danach erst einmal sieben Monate auf Weltreise ging.

Seither versucht sie, einen Fuß in die Tür zur Filmwelt zu bekommen, was alles andere als leicht ist. Ohne praktische Erfahrung brauche man sich an den Staatlichen Filmhochschulen in München oder Ludwigsburg gar nicht bewerben, weiß sie. Und in München darf man sich für den Studiengang Kino und Fernsehfilm nur zwei Mal bewerben. "Ich bin noch nicht so weit, um da Überzeugendes abzuliefern, damit die Chancen gut sind, genommen zu werden", sagt sie. Manch einer komme durch Zufall zum Film, aber darauf möchte sie nicht vertrauen.

Und so will sich Marie Frei bei verschiedenen Praktika nicht nur die nötigen Erfahrungen und vor allem Kontakte sammeln, sondern sich am Set auch selbst vergewissern, in welche kreative Richtung es gehen soll. Regisseurin ist für die Häflerin, deren Papa Drehbuch-Autor ist, dabei erste Wahl. "Die Bilder, die man im Kopf hat, umzusetzen, finde ich spannend", sagt die 21-Jährige. Bei den Dreharbeiten zum Kinofilmdebüt von Autor und Regisseur Steffen Weinert war Marie Frei sowohl in Schramberg als auch in Friedrichshafen am Set. Der Film ist jetzt abgedreht und geht Anfang nächsten Jahres in die Postproduktion und soll 2018 in die Kinos kommen.

Marie Frei durchforstet schon wieder die einschlägigen Portale auf der Suche nach dem nächsten Praktikumsplatz in der Filmbranche. Ein bisschen Abenteuerlust ist da zwangsläufig notwendig. Kein Problem für die junge Frau, die ein Jahr als Austauschschülerin in Alaska war und deren Blick nicht nur in die Filmwelt offen ist.