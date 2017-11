Friedrichshafen Friedrichshafener bei UN-Mission in Mali: "Sicherheitslage ist nach wie vor äußerst prekär"

Wasserschutzpolizist Jürgen Schindler aus Friedrichshafen war als Teil der UN-Mission Minusma in Mali und berichtet von seiner Arbeit in der Region Gao.

Nach einem Militärputsch im März 2012 und dem Vormarsch radikal-islamistischer Terrorgruppen im Norden des Landes befindet sich Mali in einer permanenten Sicherheitskrise. Seit 2013 versucht die UN-Mission Minusma, französische Abkürzung für „Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali“, das Land zu stabilisieren. Jürgen Schindler, Wasserschutzpolizist aus Friedrichshafen wurde im Februar 2016 Teil der Mission und war in der Region Gao stationiert.

Herr Schindler, für einen Wasserschutzpolizisten auf dem Bodensee ist ein Einsatz in der Wüste nicht unbedingt naheliegend. Was hat Sie dazu bewogen, sich für Mali zu bewerben?

Nach 33 Jahren im Streifendienst habe ich bereits vor Jahren an der Eulex-Mission im Kosovo teilgenommen. Nach meinen Erfahrungen, die ich dort bei der Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen gemacht habe, habe ich beschlossen, mich erneut dem anspruchsvollen Auswahlverfahren für einen Auslandseinsatz zu stellen. Da ich in der Schule Französisch gelernt hatte, lag ein Einsatz in einer französischsprachigen Mission nahe.

Welche Ziele verfolgt diese Mission?

Es wird versucht, die zerfallenen staatlichen Strukturen in Mali wiederherzustellen, um dem Land die Möglichkeit zu geben, eigenständig den Terrorismus zu bekämpfen und für die Bevölkerung eine Lebensgrundlage zu schaffen, die sie nicht zwingt ihr Land zu verlassen. Nur so kann langfristig die Fluchtbewegung gestoppt werden.

Klingt komplex. Welchen Aufgabenbereich sollten Sie dort abdecken?

Ursprünglich sollte ich mich um den Zivilschutz, der in etwa den Aufgaben des THW entspricht, kümmern. Für die wasserschutzpolizeilichen Aufgaben auf dem Niger stand jedoch nur ein durchlöchertes 2,5 Meter langes Schlauchboot zur Verfügung. Die technischen Voraussetzungen für die Arbeit vor Ort waren nicht gegeben und es fehlte an der geeigneten Infrastruktur. Nach vier Wochen wurde ich dann zum stellvertretenden Regionalkommandeur der UN-Polizei ernannt, musste meinen Vorgesetzten häufig vertreten und war somit verantwortlich für 338 Polizisten aus 14 Nationen. In dieser Position war ich für die Leitung der Dienststelle zuständig, Ansprechpartner aller Abteilungsleiter, sowie für die diversen Sicherheitskräfte Malis. So begann ich jeden Morgen mit einem Briefing, und nahm an Sicherheits- und Informationsversammlungen der französischen Streitkräfte und der Bundeswehr teil. Zudem war ich Einsatzleiter und Ansprechpartner nach terroristischen Anschlägen und anderen Vorkommnissen wie Diebstahl, Vergewaltigung, Minenunfällen und Selbstmord. In meinen Zuständigkeitsbereich fiel auch die Organisation von deutschen Delegationen, wie zum Beispiel der Besuch der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Können Sie uns etwas über die Lebensumstände während Ihres Einsatzes erzählen?

Gewohnt und gearbeitet haben wir im Supercamp Gao, in dem das regionale Hauptquartier der UN-Polizei untergebracht ist. Hier lebten und arbeiteten nahezu 1500 Menschen, auch Mitglieder der chinesischen und bangladeschischen Armee und Zivilisten der Kampfmittelbeseitigung UNMAS. Untergebracht waren wir in Wohncontainern mit gemeinschaftlichen Sanitäranlagen, aber ohne Kantine. Bei Temperaturen von bis zu 56 Grad und häufigen Stromausfällen war es in den Containern kochend heiß, was körperlich extrem anstrengend war. Dazu kam eine Siebentagewoche, ein nächtliches Ausgehverbot und erschwerte Bedingungen, etwas Essbares zu finden. Fleisch gab es keines zu kaufen, Gemüse manchmal. Mit etwas Glück bekam man Ananas und Mangos. Streckenweise habe ich mich nur von Knäckebrot, Nutella und Schmelzkäse ernährt, Lebensmittel, die ich von meinen Heimaturlauben mitgebracht habe. Auch waren wir ziemlich isoliert. Es gab keinen Internetzugang und durch die Stromausfälle war auch das Telefonieren häufig unmöglich.

Wie muss man sich die Sicherheitslage heute in Mali vorstellen?

Die Sicherheitslage ist nach wie vor äußerst prekär. Täglich ist mit Anschlägen islamistischer Terroristen zu rechnen, die darauf abzielen, die Strukturen des Staates zu zerstören und ihn damit zu destabilisieren. Das Camp durften wir nur mit 20 Kilo schweren Schutzwesten, Helmen und in gepanzerten Fahrzeugen im Konvoi verlassen. Etliche dieser Fahrzeuge fuhren während meiner Dienstzeit auf Minen und wurden zerstört. Ich erlebte acht Alarme, darunter fünf schwere Angriffe auf den Flughafen, auf ein benachbartes UN-Camp und ein Camp der Pro-Malischen Einheit mit 80 Toten. Dazu kamen etliche Fehlalarme, bei denen man nachts aus dem Schlaf gerissen wurde, um mit steigendem Puls in die Bunker zu flüchten.

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Einsatz etwas bewirkt?

Ich war 15 Monate in Gao und unsere Hilfe wurde dankbar angenommen. Durch die Anwesenheit der UN, der Streitkräfte, der Bundeswehr und der UN-Polizei konnte man der Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit geben. Der malischen Polizei geben wir mit der Ausbildung ihre Identität und Souveränität zurück. Das ist noch ein weiter Weg und es geht nur in kleinen Schritten voran, denn bisher hatte die Polizei Angst vor der Bevölkerung und die Bevölkerung Angst vor der Polizei. In gemeinsamen Streifen mit malischen Polizisten und den Sicherheitskräften haben wir deshalb gezielt den Dialog mit den Menschen gesucht.

Sie sind seit ein paar Monaten zurück am Bodensee. Würden Sie sich noch einmal für einen solchen Einsatz entscheiden?

Ich würde so einen Einsatz wieder machen. Kindern konnte ich mit kleinen Geschenken eine Freude machen und Erwachsene kamen auf mich zu, suchten das Gespräch und dankten uns, dass wir uns für ihr Land einsetzen. Ich habe die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Nationen und Kulturen, die auch Freundschaften und Verständnis hervorgebracht haben, als Bereicherung erlebt. Auch habe ich große Hochachtung vor meinen gläubigen muslimischen Kollegen, die nach strengen Regeln leben und mich als Freund und Vorgesetzten akzeptiert haben.

Zur Person

Jürgen Schindler, 1959 in Friedrichshafen geboren und aufgewachsen, absolvierte eine Polizeiausbildung in Biberach, besuchte anschließend die Wasserschutzpolizeischule in Hamburg und kehrte 1999 nach Friedrichshafen zurück. Der Polizeihauptmeister ist im Streifendienst und in der nautischen Ausbildung tätig, er ist Bootsführer und Taucher. (abe)