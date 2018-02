Friedrichshafen Friedrichshafener Schüler moderieren Podiumsdiskussion

Politiker verschiedener Parteien sowie Abgeordnete aus dem Landtag und dem Europaparlament waren im Graf-Zeppelin-Gymnasium zu Gast und stellten sich den Fragen der Schüler.

Europa, Föderalismus und Bildung: Themen, die in abendlichen Talkshows von Experten, Politikern und Journalisten diskutiert werden, fanden am Freitag ihren Weg ins Graf-Zeppelin-Gymnasium. Die Veranstaltung wurde von Schülern organisiert und moderiert.

"Was halten Sie von dem Recht, ab 16 Jahren wählen zu dürfen?" Die Moderatoren Stephanie Lauer und Jan Sternagel schauen auffordernd die am Podium sitzenden Politiker an. Sie sitzen zwischen Norbert Lins, der für die CDU im Europaparlament sitzt, dem baden-württembergischen Landesvorsitzenden der Jusos, Leon Hahn. Zwischen Martin Hahn, der die Grünen im Landtag vertritt, sowie Christian Steffen-Stiehl (FDP) und Roberto Salerno (Linke). Ein Vertreter der Alternative für Deutschland (AfD) ist nicht dabei. "Es war uns eigentlich wichtig, dass auch von der AfD jemand kommt. Immerhin sitzen sie im Bundestag", erklärt die Moderatorin. Allerdings hatten die Schüler nach einer ersten Anfrage eine Absage erhalten. Die Fragen erarbeiteten die Zwölftklässler im Rahmen ihres Gemeinschaftskundeunterrichts.

Aber wie stehen nun die anwesenden Politiker zum Wählen ab 16? Steffen-Stiehl ist der Ansicht, dass junge Generationen laut werden müssen. Leon Hahn räumt mit dem Vorurteil auf, dass junge Menschen nicht politisch seien: "Das ist völliger Quatsch. Lasst euch so etwas nicht einreden." Martin Hahn betont, wie wichtig politische Erfahrung in der Jugend sei, übt jedoch auch Kritik an Jugendorganisationen: "Plappert nicht irgendwelchen Vordenkern nach, entwickelt eure eigenen Ansichten." Auch Salerno setzt großes Vertrauen in die Jugend: "Wer mit 17 Abitur macht und studieren geht, der kann mit 16 auch schon wählen."

Nicht bei allen Themen waren sich die Politiker einig: Bei der Frage nach Föderalismus und Bildung griff Leon Hahn den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) an: "Nur er ist dagegen, dass der Bund die Länder bei der Finanzierung der Schulen unterstützt. Dabei ist es doch egal, von wem das Geld kommt. Wichtig ist, dass es überhaupt kommt."