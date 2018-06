vor 9 Stunden Christina Bömelburg Friedrichshafen Friedrichshafen und Düsseldorf trennt nur noch ein Direktflug: Sun-Air nimmt neue Verbindung auf

Nun sind das Rheinland und die Bodenseeregion wieder nur noch einen Linienflug voneinander entfernt: Um 7.15 Uhr hob am Montagmorgen am Bodensee-Airport in Friedrichshafen ein Flieger von Sun-Air zum ersten Linienflug in Richtung Rheinland ab.