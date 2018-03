Friedrichshafen Friedrichshafen als neues Flugziel bei Eurowings? Lufthansa-Tochter lässt Nutzer abstimmen

Zur Wahl bei der Internet-Abstimmung der Lufthansa-Tochter Eurowings stehen neben Friedrichshafen noch fünf weitere Flugziele. Stimmen können bis Montag, 12. März, 15 Uhr, abgegeben werden.

Friedrichshafen könnte ein neues Flugziel für den kommenden Winterflugplan 2018/19 von Eurowings werden. Die Lufthansa-Tochter hat eine Marketing-Aktion gestartet, bei der Internetnutzer abstimmen können. Zur Wahl stehen neben Friedrichshafen noch fünf weitere europäische Ziele: Kosice in der Slowakei, Cork in Irland, Stavanger in Norwegen, Ljubljana in Slowenien und Aarhus in Dänemark. Alle möglichen Destinationen werden auf der Internetseite von Eurowings in kurzen Videos vorgestellt. Diese zeigen je drei Gründe, weshalb es sich lohnt, die jeweilige Stadt zu besuchen. Unter allen Teilnehmern werden 50 Fluggutscheine im Wert von 200 Euro verlost.

Wer mitmachen will, kann seine Stimme bis Montag, 12. März, 15 Uhr, abgeben. Das Finale mit den drei beliebtesten Flugzielen kann am Dienstag, 13. März, 15 Uhr, live auf Facebook verfolgt werden. Abstimmung im Internet: https://www.vote-and-fly.com/