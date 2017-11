Das Suzhou Ballet Theatre führt im GZH "Romeo & Julia" auf und übt dabei den Brückenschlag zwischen westlicher und östlicher Kultur. Die kostenlosen Karten können bei Reservix reserviert werden.

Das Suzhou Ballet Theatre aus China gibt sein einziges deutsches Gastspiel in Friedrichshafen, am Freitag, 10. November, um 20 Uhr im GZH. Der Eintritt ist frei! Seit seiner Gründung 2007 widmet sich die Compagnie interkulturellen Konzepten. Und so wird „Romeo und Julia“ aufgeführt, in einer Choreographie von Li Ying, der Leiterin der Compagnie. Shakespeares Werk hat von ihr eine stilvolle, moderne und vor allem chinesische Prägung erhalten. Der größte Teil der Innovation, sagt Li Ying, ist von der traditionellen chinesischen Kultur inspiriert. Zu den Requisiten gehören Papierfächer, Seidenschirme und Masken der Peking-Oper.

Um kostenlosen Eintritt zu erhalten, ist die Reservierung unter folgender Internetadresse notwendig: www.reservix.de/tickets-romeo-juliet-by-suzhou-ballet-theatre-chinese-classical-ballet-prokovjew-in-friedrichshafen-graf-zeppelin-haus-hugo-eckener-saal-am-10-11-2017/e1097881