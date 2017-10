Friedrichshafen Fontäne ist fertig für den Winterschlaf

Die Fontäne, das Häfler Wahrzeichen vor der Uferpromenade, beginnt jetzt wieder ihren Winterschlaf. Taucher haben das Wahrzeichen aus dem See geholt. Im Bauhof wird sie gesäubert, gewartet und bis zum Frühjahr eingelagert.

Durch dichten Nebel bewegt sich die "Orka" aus dem Hafen. Nicht einmal die Kaimauer ist zu sehen, andere Schiffe kann Günther Dietz nur per Radar erkennen. Aber sein Navigationsgerät weiß den Weg. "Ohne Instrumente geht gar nichts, man hat gar keine Orientierung hier", sagt er. Das Tauch- und Bergungsunternehmen "Bodensee-Taucher" ist auf dem Weg zur Seefontäne, die heute ins Winterlager kommt. Schemenhaft tauchen die Schilder vor dem Yachthafen auf, irgendwann ist die sechseckige Fontänenanlage zu sehen.

An Bord hat Dietz eine Mannschaft, bei der jeder Handgriff sitzt: Sein Bruder Hans-Werner ist Elektriker im Ruhestand und für alle Eventualitäten zuständig. Uwe Meitzner aus Schwerin hat als Profitaucher schon Baustellengruben betoniert, Walter Sonntag arbeitet als Tauchlehrer und betreibt in Pfullendorf einen Tauchshop. Für den städtischen Bauhof ist Dimitri Baus dabei. "Ich hole mir immer die Leute zusammen, die ich brauche", sagt Günther Dietz.

Während Meitzner und Hans-Werner Dietz die Fontäne an der "Orka" vertäuen, hat sich Sonntag fertiggemacht: bei acht Grad Luft- und 15 Grad Wassertemperatur trägt er unter dem Neoprenanzug zwei Schichten Sportkleidung. Er hat die Fontäne schon oft aus dem Wasser geholt oder hineingesetzt: "Das ist mein Liebling, da kann ich schön dran herumklettern", sagt er. Er setzt die Schwimmbrille auf und lässt sich ins Wasser gleiten. Wenig später taucht er mit einem Kabelstrang auf, an dem dichtes Algengewirr hängt. "Das ist schon mal das Hauptkabel", sagt er und verschwindet wieder. Das nächste Kabel ist abgerissen, aber den Rest findet er auch. "Das gehört zur Beleuchtung, das muss beim letzten Sturm passiert sein", sagt Baus.

"Brauchst du eine Zange?", fragt Meitzner ins Wasser. "Kennst du die hier?", fragt Sonntag zurück und hebt die Hände. "Alles erledigt." Er steigt wieder an Bord. "Diesmal war es unproblematisch, die Ketten waren nur ein bisschen verheddert", sagt er. "Das ist jedes Mal anders. Einmal sind die Ketten in einem ein Meter hohen Algenteppich getrieben, ein anderes Mal hat sich eine Kette im Antrieb verfangen." Der Bodensee ist für ihn ein entspanntes Tauchrevier. "Ich tauche am liebsten mit Haien", sagt er. Die Brüder Dietz sichern Kabelenden und Ketten mit Bojen, dann schleppt die "Orka" die Fontäne Richtung Hafen.

Mittlerweile hat sich der Nebel gelichtet, der Kran und der wartende Tieflader sind deutlich zu erkennen. In Millimeterarbeit manövriert Dietz sein Schiff an Schiffen und Bojen vorbei an die Hafenmauer. Jetzt geht Sonntag noch einmal ins Wasser: Die Lastengurte müssen so unter den Schwimmkörpern der Fontäne liegen, dass sie keine scharfen Metallkanten berühren. Dann hebt der Kran das Häfler Wahrzeichen aus dem Wasser – triefend, voller Algen und Muscheln. "Im Bauhof werden wir die Fontäne sauber und flott machen, das dauert zwei bis drei Tage", sagt Baus. Wenn im nächsten Frühjahr der Pegelstand des Bodensees bei mindestens drei Metern liegt, wird sie wieder ihren Dienst aufnehmen.

Günther Dietz und seine Bodensee-Taucher bleiben noch in Friedrichshafen: Sie sanieren die unterspülte Slipanlage im Hinteren Hafen. "Unter der konnte man durchschwimmen, die Fähren wühlen das Wasser so auf", sagt Dietz. Auch sonst sind sie viel im Bodensee unterwegs: Seine Firma reinigt für die Wasserwerke in Sipplingen, Konstanz, Friedrichshafen und Lindau Siebe und Rohre und schwimmt regelmäßig die Seeleitungen ab.