Ravensburg Flugzeugabsturz, Supermarkt-Erpresser, Bombendroher, Taxiräuber: Staatsanwaltschaft ermittelt in spektakulären Fällen

Flugzeugabsturz, Supermarkt-Erpresser, Bombendroher, Taxiräuber: Staatsanwaltschaft ermittelt in spektakulären Fällen

Zahlreiche aufsehenerregende Fälle beschäftigen die Staatsanwaltschaft Ravensburg. Einen Zwischenstand zum Stand der Ermittlungen gab es bei der Jahrespressekonferenz.

Flugzeugabsturz bei Waldburg: Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) in Braunschweig gehen davon aus, dass vereiste Landeklappen zum Absturz des Kleinflugzeugs Cessna Cititation 510 am 14. Dezember 2017 beim Landeanflug auf den Flughafen Friedrichshafen geführt haben. Das sagte 1. Staatsanwältin Christine Weiss. Ein technischer Defekt oder eine Erkrankung des Piloten werden in einem BfU-Zwischenbericht ausgeschlossen. Unter den drei Todesopfern war auch der Häfler Josef Wund (79).

Supermarkt-Erpresser: Extrem arbeitsintensiv waren 2017 für Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen im Fall der Supermarkt-Erpressung mit vergifteter Babynahrung. Der mutmaßliche Täter, ein 53-jähriger Mann aus der Nähe von Tübingen, hatte Mitte September 2017 fünf mit Ethylenglykol versetzte Gläser mit Babynahrung in einen Supermarkt in Friedrichshafen gebracht und per E-Mail 11,75 Millionen Euro gefordert. Nach der Veröffentlichung von Fahndungsbildern, entstanden mit Überwachungskameras, konnte der Mann gefasst werden. Wegen angeblicher Suizidgefahr sitzt er derzeit im Justiz- Vollzugskrankenhaus Hohenasperg. Nach Fertigstellung der Anklage soll der Fall vor dem Landgericht Ravensburg verhandelt werden. Derzeit laufen noch kriminaltechnische Untersuchungen und auch ein psychiatrisches Gutachten fehlt noch.

Taxiräuber: Bereits im Dezember hat die Ravensburger Staatsanwaltschaft die Anklage gegen drei junge Männer aus Friedrichshafen wegen drei Raubüberfällen auf Taxifahrer fertiggestellt. Die zur Tatzeit 17, 18 und 20 Jahre mutmaßlichen Täter sollen im September 2017 Taxifahrer maskiert, mit Schreckschusswaffen und in einem Fall mit einem Klappmesser zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Die Beute betrug insgesamt 650 Euro. Beginn der Hauptverhandlung vor einer Jugendkammer des Landgerichts am 21. März.

K42-Bombendroher: Noch keinen Termin gibt es für den Prozess vor dem Tettnanger Jugendschöffengericht gegen einen Jugendlichen, der im Juni vergangenen Jahres mit einem Brief mit einer Geldforderung von 100 000 Euro und einer Drohung, im Friedrichshafener Medienhaus K42 eine Bombe zu zünden, für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt hatte. Die Anklage wirft dem jungen Mann „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ vor.

Handy-Betrüger: Noch offen ist, wann es zu einem Verfahren im Fall von zahlreichen Betrügereien mit Handys kommen wird. Nachdem 2017 sowohl in Ravensburg als auch in Friedrichshafen Vodafone-Partneragenturen überstürzt geschlossen wurden, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betruges und Urkundenfälschung. Umfang und Ende seien noch nicht absehbar, so Oberstaatsanwalt Franz Josef Diehl.