Friedrichshafen Flugblatt sorgt bei ZF für Unmut

Die Gruppe "Wir ZFler" wirft Betriebsratschef Achim Dietrich und der IG Metall im ZF-Aufsichtsrat Verrat vor.

Von Verrat ist die Rede, von IGM-Vasallen und einer Ungeheuerlichkeit: In einem Flugblatt, das offenbar per E-Mail an einen Teil der ZF-Belegschaft geschickt wurde, erhebt die Betriebsratsgruppe "Wir ZFler" harte Vorwürfe gegen Betriebsratschef Achim Dietrich und die IG Metall im ZF-Aufsichtsrat. Während man die Bezüge der Vorstände verdoppelt habe, ziehe man den Arbeitnehmern gleichzeitig zwei Prozent ab und die IG-Metall-Aufsichtsräte hätten "geschlossen für diese dreiste Verdoppelung gestimmt". "Kompletter Quatsch", kommentiert Achim Dietrich die Vorwürfe. Darüber hinaus wolle er sich nicht öffentlich zu dem Flugblatt äußern.

Die Gesamtbezüge des Vorstands werden im ZF-Geschäftsbericht für 2016 mit 28,4 Millionen Euro ausgewiesen. 2015 lagen sie bei 14,1 Millionen Euro. Der Betrag sei allerdings nicht mit dem Vorjahreswert zu vergleichen, denn er folge einem geänderten System, teilt ein Sprecher von ZF mit. Er setze sich aus fixen und variablen Bestandteilen sowie "zusätzlich aus Rückstellungen für erfolgsabhängige Vergütungskomponenten in den Folgejahren" zusammen. Die Bildung der Rückstellungen hätte die Vergütung 2016 wesentlich geprägt. Die erfolgsabhängige Komponente werde in den nächsten Jahren allerdings nur dann in voller Höhe ausgezahlt, wenn das Unternehmen wirtschaftlich so erfolgreich bleibe wie zuletzt.

Auch Dietrich erklärt, im Zuge der TRW-Übernahme habe man ein System eingeführt, das eine langfristige Erfolgsbeteiligung vorsehe, um nachhaltiges Wirtschaften zu belohnen. "Die sehr hohe Auszahlung im letzten Jahr resultierte aus einer Anhäufung dieser Langfristbeteiligung über mehrere Jahre. In diesem Jahr wird der Kostenblock in der Bilanz für den Vorstand wieder deutlich geringer ausfallen.“ Die Aufsichtsräte hätten das neue System befürwortet, aber "einer Verdoppelung von Vorstandsbezügen hätte weder die Kapitalseite und schon gar nicht die Arbeitnehmervertretung jemals zugestimmt".

Hintergrund der Auseinandersetzung ist die derzeit stattfindende Delegiertenwahl für den Aufsichtsrat. Im Flugblatt von "Wir ZFler" wollen diese von Dietrich wissen, "auf welcher Seite stehst Du?". Die Verfasser werfen dem Betriebsratschef vor, alle Sitze im Aufsichtsrat für sich und seine Gefolgsleute zu besetzen, sie rufen dazu auf, wählen zu gehen und verweisen auf ihre eigenen Kandidaten. Ein ZF-Sprecher erklärt: "ZF fordert alle Arbeitnehmervertreter zu einem fairen und faktenorientierten Wahlkampf auf, der die Arbeitnehmerinteressen ernst nimmt." Zudem behalte man sich vor, "gegen falsche Aussagen, die sich gegen das Unternehmen oder dessen Vertreter richten, rechtliche Schritte einzuleiten".