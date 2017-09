vor 5 Stunden SK Friedrichshafen Flasche auf den Kopf geschlagen

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen eine 23-jährige ausländische Staatsangehörige, die am Samstag gegen 14 Uhr in einer Asylbewerberunterkunft in Friedrichshafen nach einer verbalen Streitigkeit einen 26-jährigen Landsmann angegriffen hat.