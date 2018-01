Friedrichshafen Fischbacher Narren schüren die Vorfreude

Bächlesfischer (Bäfis) und Schalmeien stellen das Programm für die kommenden Wochen vor und freuen sich schon auf viele Fischbacher und Gäste bei der Fischbacher Fasnet.

Am Samstag, 27. Januar, gibt es mit dem Eröffnungsball in der Festhalle den ersten Höhepunkt. Zum ersten Mal ist der Ball "mottofrei". Bäfi-Gruppenführer Bernd "Eder" Wolferseder erklärt: "Wir freuen uns, wenn sich die Gäste ihr eigenes Motto aussuchen." Wer dabei sein will, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Die Partyband "Fly" kam bereits zwei Mal so gut an, dass sie erneut engagiert wurde. Außerdem werden Einsprünge von Hästrägern erwartet, der Fanfarenzug Graf Zeppelin, mehrere Tanzgruppen und Lumpenkapellen. Allen, die den Eröffnungsball auf keinen Fall verpassen möchten, empfiehlt Hans-Peter Garbe von den Schalmeien, Karten zu 8 Euro im Vorverkauf bei Getränke Siciliano, in der Postfiliale oder bei Otto's Höfle zu besorgen. So könne man sicher gehen, dass man auch in die Festhalle darf. An der Abendkasse kosten die Karten 9 Euro. "Aber oft wird es voll und wir können zeitweise nicht alle rein lassen."

Am 3. Februar, dem "Fischbacher Samstag", wird Dorffasnet mit Umzug ab 14 Uhr und anschließendem Narrenbaumstellen gefeiert. Nach dem Jubiläumsumzug im Vorjahr gehe es dieses Jahr bei den Teilnehmerzahlen wieder zurück zu den Wurzeln, erklärt Eder. Rund 30 Gruppen werden erwartet. Der Trommlerzug "Graf Ferdinand vom Ines" hat besonderen Grund zum Feiern: 20 Jahre gibt es die lautstarken Trommler im Kuhfell schon. Vor, während und nach dem Umzug wird an der Festhalle, bei der Feuerwehr, bei "Burgbühler" und – erstmals – in der Gaststätte des Turn- und Sportvereins (TSV) bewirtet. Am Mittwoch, 7. Februar, steigt ab 14.

30 Uhr in der Festhalle das "Goofefescht". Zum Hemedglonker-Umzug am Gumpigen, 8. Februar, lädt Eder alle ein, im Nachtgewand durchs Dorf zu ziehen. Um 19 Uhr trifft man sich vor der Schule. Der Umzug zieht durch Koberstraße und Spaltensteller Straße und biegt nach dem Bahnübergang zur Gaststätte des TSV ab. Dort soll es dieses Jahr erstmals einen Hemedglonker-Hock geben.

Am Samstag, 17. Februar, wird der Funken am Fildenplatz aufgebaut. Am Mittag gibt es Funkensuppe, nachmittags Kaffee und Kuchen und ab 19 Uhr trifft man sich beim Funkenhock. Tags darauf geht es ab 11 Uhr beim Frühschoppen weiter, bevor wieder Funkensuppe und Kaffee und Kuchen und ab 17 Uhr Funkenwurst locken. Die Musikkapelle Fischbach begleitet das Spektakel, bei dem um 18 Uhr der Kinderfunken und um 19 Uhr der große Funken in Flammen aufgehen soll.