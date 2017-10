Friedrichshafen Fischbacher Elternbeirat kritisiert Entwürfe für Eisenbahnstraße

Der Elternbeirat der Grundschule Fischbach kritisiert die Entwürfe für Eisenbahnstraße. Den Eltern gehen die vier Vorschläge zur Bebauung des Areals rund um die Grundschule zu weit. Sie fürchten um die Qualität der Ganztagesbetreuung und hoffen nun, mit ihren Wünschen Gehör zu finden. Die Architekten können ihre Ideen bis Ende Oktober überarbeiten.

Wie soll sich das Gebiet zwischen Fischbacher Bahnhof und St. Magnus-Kirche entwickeln? Impulse dafür kamen im vergangenen Jahr von vielen Bürgern, die sich in einem Workshop-Verfahren aktiv mit einbringen konnten. Seit einigen Tagen sind nun die vier Entwürfe für die Neugestaltung der Fischbacher Eisenbahnstraße auf der Webseite der Stadt Friedrichshafen veröffentlicht. Seit August 2016 wurden die Bürger über das Onlineportal "Macht mit" in das Verfahren einbezogen. Die Plattform wurde laut Stadtverwaltung 3255 Mal aufgerufen. 46 Bürger gaben insgesamt 84 Ideen und 95 Kommentare zur Eisenbahnstraße ab. Im November stellte die Stadt dann die Ergebnisse der Ideensammlung bei einem Workshop in der Mehrzweckhalle Fischbach vor. Auch hier hatten die Bürger ein Mitspracherecht, welche Details in den Planungswettbewerb einfließen sollen.

Vier Planungsbüros aus Friedrichshafen, Stuttgart, Freiburg und der Schweiz wurden nach einem Gemeinderatsbeschluss im Mai beauftragt, auf Basis der bisherigen Ergebnisse Lösungen für die Neuentwicklung von Fischbach anzubieten und ihre Pläne in einem Diskussionsprozess mit den Bürgern abzustimmen. Am 22. September wurden ihre Vorschläge schließlich im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen vorgestellt. Obwohl das Verfahren derzeit noch ein offener Ideenprozess ist und die Pläne noch bis Ende Oktober überarbeitet werden können, regt sich in Fischbach bereits Widerstand gegen die Entwürfe.

Alle vier Entwürfe, die bei der Präsentation im September vorgestellt wurden, sehen dort eine Bebauung vor, wo heute noch Grünflächen und der Skaterpark angelegt sind. Die Grundschule nutzt diesen Platz, um den ganztags betreuten Kindern das Spielen im Freien zu ermöglichen. Unstrittig ist derweil, dass die Grundschule erweitert werden muss. Dazu heißt es von Seiten der Stadt: "Das zukünftige Raumprogramm mit bis zu fünfzügiger Kindertagesstätte, Mensa und Ganztagsbertreuung-Schule erfordert jedoch grundsätzlich ergänzend zum bestehenden Schulgebäude ein zusätzliches Gebäude." Allerdings muss auch der Sportplatz hinter der Schule weichen. "Die bestehenden Außensportflächen für den Schulbetrieb können an dieser Stelle durch die geplante Verlagerung der neuen Sporthalle nicht erhalten werden", so die Stadt in einer Stellungnahme. Die Planung alternativer Spiel- und Sportflächen sei vorzusehen, heißt es weiter. Ob diese angesichts einer viel dichteren Bebauung dieselbe Qualität aufweisen wie bisher, ist unklar.

Vor allem der Elternbeirat der Grundschule Fischbach macht sich Sorgen um den Ausbau und die künftige Umgebung der Grundschule. Der Beirat befürchtet, dass sowohl die heutige Grünfläche vor der Schule, als auch der Sportplatz überbaut werden sollen. Im Gespräch ist neben dem Ausbau der Grundschule auch ein generationsübergreifendes Wohnprojekt. Dann, so die Sorge der Eltern, hätten die Kindern nicht mehr genügend Raum zur Entfaltung. Deshalb hat der Elternbeirat am 10.

Oktober ein Schreiben an das Stadtplanungsamt Friedrichshafen aufgesetzt, das dem SÜDKURIER vorliegt. Darin wird zunächst auf einen Brief vom 30. November 2016 verwiesen, in dem mehrere Anliegen und Lösungsvorschläge unterbreitet wurden. Allerdings seien diese Vorschläge nicht berücksichtigt worden. "Beim Bürgerworkshop am 22. September 2017 mussten wir mit Bedauern feststellen, dass offenbar keine der vorgebrachten Anregungen Gehör gefunden haben." Alle vorgestellten Modelle sähen vor, dass das künftig ausgebaute Gebäude nicht mehr ausschließlich der Schule zur Verfügung stehen solle und sich somit die Frage stellt, wo künftig die Schüler, die ganztags in der Schule sind, betreut werden sollen, so der Beirat. Da im Erdgeschoss und im Obergeschoss des Altbaus unterrichtet werde, dürfte für den Betreuungsbereich also nur noch im Keller Platz sein. "Wir als Eltern können uns nicht so recht vorstellen, dass unsere Kinder stundenlang in Kellerräumen betreut werden sollen."

Die Eltern weisen zudem darauf hin, dass der Zustrom an Grundschulkindern durch die Schaffung von Wohnraum in der Neuen Mitte Fischbach und auch in der Eisenbahnstraße in Zukunft noch zunehmen werde. "Dass mit dieser Aussicht das Schulgelände und auch das Schulgebäude reduziert werden, ist nicht nachvollziehbar." Man verbaue sich die Möglichkeit künftiger Schulerweiterungen, schreibt der Elternbeirat. Ein weiterer Punkt sei die Lautstärke, die von spielenden Kindern ausgehe und die Einfluss auf nahegelegenen Wohnraum haben werde, gibt der Beirat zu bedenken. Der Lärm spielender Kinder könne zu Konflikten in der Nachbarschaft führen.

"Ein Seniorenheim neben einer Grundschule mit angeschlossenem Kindergarten ist nicht wirklich eine gute Idee. Und Hotels dürften wir in Fischbach genug haben." Interessenskonflikte zwischen Jung und Alt seien so vorprogrammiert und dienten nicht dem gesunden Miteinander.

Dass bei der Kommunikation zwischen Stadt, Architekten und Fischbacher Bürgern etwas schief gelaufen ist, wird auch auf der anderen Seite des Tisches deutlich. Die beteiligten Architekten hätten sich trotz des offenen Planungsprozesses genauere Vorgaben für das Schulgelände gewünscht, sagt der Häfler Architekt Fritz Hack im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Stadt habe jedoch über die Auslobung hinaus keine weitere Konkretisierung auf diese Frage gegeben. "Wir haben versucht, zu entzerren und auf Grünflächen zu achten. Aber die Fläche ist begrenzt", so Hack. Dass die Fläche unbedingt bebaut werden müsse, sei von Seiten der Stadtplaner keine ausgemachte Sache, erklärt ein weiterer Architekt, der mit dem Projekt vertraut ist.

Die Stadtplaner können ihre Entwürfe bis Ende Oktober überarbeiten. Ende November werden die Vorschläge abschließend von einer Jury bewertet, bevor der Planungsprozess 2018 abgeschlossen wird. Der Elternbeirat zeigt sich unterdessen zuversichtlich, dass seine Einwände angehört werden: "Wir bitten nochmals um Prüfung und Berücksichtigung unserer Anregungen!"