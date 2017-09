Friedrichshafen Firma selbst geplündert: Gefängnisstrafe für Unternehmer

Wegen Insolvenzverschleppung, Bankrott, Untreue und Betrug hat das Amtsgericht Tettnang am Dienstag einen 53-Jährigen aus Friedrichshafen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Sie setzte die Strafe nicht zur Bewährung aus.

"Ich habe von Ihnen keine besondere Reue oder Einsicht wahrgenommen und sehe keine mildernden Umstände von besonderem Gewicht", sagte Richterin Heike Jakob in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte hatte als alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer eine GmbH betrieben. Für diese hatte er mit einem weiteren Alleinunternehmen Leistungen erbracht und in Rechnung gestellt und ihr als Privatmann Büroräume vermietet. Die Firma bestand von 2012 bis 2014 und hinterließ Außenstände bei Dritten von rund 50.000 Euro. Der Unternehmer hatte im April 2013 einen Insolvenzantrag gestellt, ihn aber zurückgezogen. Im August 2014 führte der Fremdinsolvenzantrag eines Gläubigers zur Schließung der Firma.

Bei der Polizei wurden die Geschäftsunterlagen der Gesellschaft ausgewertet. "Es gab von Anfang an keine ordentliche Buchhaltung. Aufgrund der Unterlagen ist es nicht möglich, einen Überblick über das Vermögen der Gesellschaft zu gewinnen", fasste die als Zeugin gehörte Prüferin zusammen. In den Ordnern habe sich nur eine Auflistung der Einnahmen und Ausgaben befunden, offene Rechnungen und Jahresbilanzen fehlten. Auch seien die Belege unvollständig und oft pauschal. So werde nicht klar, welche Leistungen die Einzelfirma des Angeklagten für die ausgezahlte Pauschale von 10.000 Euro erbracht habe. "Inwiefern umfangreiche Barbelege auch privater Natur waren, hatte ich nicht zu prüfen", sagte die Zeugin. Das Gleiche gelte für Kreditkartenabbuchungen und Reisekosten nach Mallorca.

In seinem Plädoyer warf der leitende Staatsanwalt Peter Spieler dem Angeklagten vor, die Insolvenz seiner Firma eineinhalb Jahre verschleppt zu haben. Die Firma sei seit dem zurückgezogenen Insolvenzantrag nicht liquide gewesen. Stattdessen habe der Angeklagte seinen Berater bei der Bank betrogen, indem er für einen größeren Kreditrahmen angab, noch 150.000 Euro Außenstände bei Kunden in Deutschland zu haben. Er habe zudem im Namen seiner Einzelfirma beträchtliche Summen von den Konten der Gesellschaft abgehoben. "Durch diese Überweisungen und Barauszahlungen hat der Angeklagte die GmbH schamlos ausgenutzt, er hat die Leiche noch gefleddert, um den Gläubigern nichts übrig zu lassen", sagte Spieler. Rechtsanwalt Peter Oelbermann gab hingegen an, sein Mandant habe angenommen, seine Mitarbeiterin habe die Bücher ordentlich geführt. Den Kredit bei der Sparkasse habe er durch den Verkauf seiner 200.000 Euro teuren Jacht ablösen wollen. Für Therapien seiner suchtkranken Tochter habe er viel Geld ausgegeben. "Wenn er das Boot zu einem ordentlichen Preis hätte verkaufen können und die Belastung durch die Tochter nicht wäre, säßen wir wahrscheinlich gar nicht hier," sagte Verteidiger Oelbermann. Auch aufgrund mehrerer einschlägiger Vorstrafen des Angeklagten folgte Richterin Jakob der Staatsanwaltschaft. Sie sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte der Insolvenzverschleppung, des Bankrotts, der Untreue in drei Fällen und des Betrugs in einem Fall schuldig gemacht hat. Von drei weiteren Betrugsvorwürfen sprach sie ihn frei, da ihm kein Vorsatz nachzuweisen sei.