Friedrichshafen Finissage im Kunsttresor

Dieter Schosser feiert in seinem temporären Kunstraum an diesem Samstag zugleich einen runden Geburtstag.

Der Künstler Dieter Schosser verbindet die Feier eines runden Geburtstags mit der Finissage der Gruppenausstellung "Best Friends" in seinem temporären Kunstraum "Kunsttresor" – am Samstag, 9. Dezember, ab 16 Uhr. Dieter Schosser hat Mittel und Wege gefunden, bei der Finissage William S. Burroughs und Antonin Artaud sprechen zu lassen.

Dieter Schosser zeigt im Kunsttresor eigene Arbeiten sowie Kunst von Alfons Alt, Melody Burke, Frank Hoppe, Jörn Kausch, Ingo Ronkholz, Werner Pokorny, Rolf Urban, Voré und Susan Stadler. Eingeladen sind alle Kunstinteressierten und natürlich die Freunde und Bekannten von Dieter Schosser.

Der Kunsttresor befindet sich in der Buchhornpassage in Friedrichshafen, in Nachbarschaft zum Kunstverein.