Fehlalarm in der Olgastraße

Die Feuerwehr von Friedrichshafen musste am Donnerstag wegen angeblichen Gasgeruchs in die Olgastraße ausrücken.

Passanten hatten am Donnerstagvormittag Gasgeruch in der Olgastraße gemeldet. Laut Angaben der Feuerwehr habe es Hinweise auf Gasgeruch in der Unterführung zwischen dem Graf-Zeppelin-Haus und dem Paulinenstift gegeben. Vor Ort stellten sich diese Meldungen jedoch als Fehlalarm heraus.