Friedrichshafen Familienfest für sanierten Kindergarten St. Christophorus

Nach einem guten Jahr umfangreicher Sanierungsarbeiten ist der Kindergarten St. Christophorus in Fischbach neu geweiht worden. Im laufenden Betrieb wurden Räume und Garten auf Vordermann gebracht.

Friedrichshafen (gik) Fast auf den Tag genau 50 Jahre seiner Einweihung am 16. Juni 1968 ist der komplett sanierte katholische Kindergarten St. Christophorus in Fischbach nochmals mit Weihwasser gesegnet worden. "Wir freuen uns sehr, dass die große Sanierung jetzt abgeschlossen ist und wir dies parallel zum Jubiläum feiern können", sagte Kindergartenleiterin Tanja Haider. Der Kindergarten war im laufenden Betrieb saniert worden – für alle Beteiligten eine echte Herausforderung. Die sei aber sehr gut gemeistert worden, sagte Tanja Haider.

In St. Christophorus gibt es drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe. Eine Gruppe musste während der Sanierungsarbeiten, die im April 2017 begannen, in den Gemeindesaal ausweichen. Als erstes stand die energetische Sanierung der Außenfassade auf dem Plan, ab Juni kam das Innere des Gebäudes hinzu, ab September der Garten. Knapp 1 Million Euro wurden investiert, 75 Prozent davon kamen aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung, der Rest von der Katholischen Gesamtkirchengemeinde.

Drei Bauabschnitte im Innenbereich

In drei Bauabschnitten wurden in allen Räumen Schallschutzdecken und neue Böden eingebaut, der Küchenbereich wurde erneuert und eine Cafeteria gleich im Anschluss an die Küche entstand. Der Sanitärbereich wurde umgebaut und der Garderobenbereich verlegt und neu gestaltet. Architekt Daniel Oberschelp erklärte: "Wir haben nichts dazugebaut, sondern geschaut, wo Potenziale vorhanden sind, die bestehenden Räume cleverer zu nutzen." Tanja Haider sagte: "Heute sehen wir die Freude der Kinder und das Schöne, das hier geschaffen wurde."

Im Außenbereich des Kindergartens, der zuletzt so marode war, dass er mehr als ein Jahr lang nicht genutzt werden konnte, entstanden neue Spielmöglichkeiten: Ein riesiger Zeppelin aus Holz bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Klettern und Balancieren und das Matsch- und Wasserspiel beim Sandspielplatz löste bei Kindergartenkindern und deren Geschwistern große Begeisterung aus. Viele Spielstationen sorgten dafür, dass auch sonst beim Fest keine Langeweile aufkam.