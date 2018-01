Friedrichshafen "Falsche Polizisten"-Prozess: Kripobeamter spricht von organisierter Kriminalität

Rund sieben Stunden lang versuchte Verteidiger Stephan Weinert am Dienstag vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Tettnang, Widersprüche in den Aussagen von drei Zeugen im "Falsche Polizisten"-Prozess aufzudecken.

Angeklagt ist ein 28-jähriger Mann aus Bremen wegen versuchten Betrugs, der nach Weinerts Ansicht nicht beteiligt war. Betrogen werden sollte eine 94-jährige Friedrichshafenerin um 100 000 Euro. Zuvor hatten Unbekannte der alten Dame bereits 125 000 Euro abgenommen. Nach Ansicht der Polizei ist der Angeklagte in Deutschland ein führender "Logistiker" einer türkischen Bande. "Aus meiner Sicht ist das organisierte Kriminalität", sagte ein Kripobeamter am zweiten Verhandlungstag – bewiesen ist das allerdings nicht.

Verteidiger Weinert kritisierte Staatsanwältin Christine Weiss, die im ersten Verfahren im Dezember vor dem Amtsgericht gegen zwei im Juli auf frischer Tat in Friedrichshafen ertappte Täter die Anklage vertreten hatte. Beide wurden verurteilt, ein Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der 24-jährige damalige Fahrer von Bremen nach Friedrichshafen wurde im Dezember wegen Beihilfe zu versuchtem Betrug zu einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt, nachdem es eine Absprache mit der Staatsanwaltschaft gab.

Der junge Mann sollte für ein geringeres Strafmaß seine eigene Tatbeteiligung gestehen und weitere Details der Tat preisgeben. Beides tat er, allerdings hat die Sache einen Haken: Kurz nach der Festnahme belastete er zunächst seinen Mitfahrer, in zwei weiteren Aussagen und nun auch vor Gericht dagegen den 28-Jährigen. "Irgendwann hat der Zeuge definitiv gelogen", stellte Weinert fest. Er habe seinen Mandanten nur belastet, um ein mildes Urteil zu bekommen, das Bewährung erlaubt, ansonsten hätte Staatsanwältin Weiss ein härteres Urteil beantragt.

Die Staatsanwältin wies das zurück. Was sie beantragt hätte, könne sie nicht sagen, da diesem Antrag ja dann eine andere Beweisaufnahme zugrunde gelegen hätte. "Sie können Schlussfolgerungen ziehen, wie sie wollen, ich werde mich dazu nicht äußern", sagte Weiss. Weinert kritisierte daraufhin das Schöffengericht und Staatsanwalt Julian Mayer, dass sie bei Weiss nicht ausreichend nachgefragt hätten. Am ersten Prozesstag hatte er bereits einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Max Märkle gestellt, der erfolglos blieb.

Der Hauptbelastungszeuge erzählte, dass er den 28-Jährigen schon ewig kenne, aber bis Anfang Juli 2017 Jahre lang jeden Kontakt zu ihm verloren habe. Seine Mutter habe ihn dann zu ihm geschickt, damit er erzieherisch auf ihn einwirke, da der junge Mann, damals Student, Alkohol trank und Hasch konsumierte. Der 28-Jährige war angeblich Geschäftsführer einer Shisha-Bar in der Bremer Innenstadt. Noch zwei weitere Männer hätten dort etwas zu sagen gehabt, einer davon der andere gefasste mutmaßliche Täter. Dort wurde er für kurze Zeit Bote und Fahrer für den 28-Jährigen, berichtete der 24-jährige Zeuge. Er mietete ein Schließfach bei einem Kreditinstitut, in dem nach seiner Annahme angeblich die Einnahmen der Shisha-Bar gelagert wurden, weil der 28-Jährige kein Konto hatte. 70 000 Euro habe er einmal gesehen.

Zu der Abholfahrt in Friedrichshafen berichtete der Hauptbelastungszeuge weiter, vom 28-Jährigen dazu aufgefordert worden zu sein und zunächst keine Ahnung gehabt zu haben, was er macht und wohin es geht. Erst bei Ulm/Memmingen habe er dies erfahren. Kurz vor der Festnahme habe sein Mitfahrer ihm verboten, den Namen des Angeklagten zu nennen. Gleich am nächsten Tag sei ein Anwalt aufgetaucht, von dem er wisse, dass er mit dem 28-Jährigen zu tun habe, und ihm geraten, die Aussage zu verweigern. Sein Vater habe ihm dann eine andere Anwältin besorgt. Zu seiner ersten Aussage meinte er: "Da habe ich nur Bullshit gesagt."

Aufmerksam auf den Fall wurde die Hamburger Polizei, die in "Falsche Polizisten"-Fällen ermittelte, berichtete der Häfler Kripobeamte. Die Masche: Alte Leute werden von angeblichen Polizisten angerufen, die erzählen, Einbrecher seien festgenommen worden. Bei diesen habe man eine Liste mit Namen und Kontodaten gefunden. Die Täter hätten vermutlich Verbindungen in die Kreditinstitute der Betroffenen und die Leute sollten zur Sicherheit ihr Geld abheben, dass dann von der Polizei abgeholt werde.

Fälle, die auf diese Masche zurückgehen, gibt es inzwischen überall in Deutschland und viele Indizien führten in die Shisha-Bar in Bremen, sagte der Kripobeamte. Der 28-Jährige Angeklagte soll von dort direkte Verbindung in die Türkei gehabt haben, wo die Köpfe der Organisation säßen. Anrufer machen die Opfer aus, die dann deren Adressen an sogenannte Logistiker in Deutschland übergeben, die Abholer organisieren, erläuterte der Kripobeamte. Zwei Mal pro Woche sollen solche Fahrten von der Bremer Shisha-Bar gestartet worden sein. Werde jemand geschnappt, stünden sofort Anwälte bereit.