Friedrichshafen Falsche Polizeibeamte zeigen an Haustür angeblichen Haftbefehl vor

Sie klingelten, gaben sich als Angehörige der "Drogenpolizei" aus und zeigten neben einem angeblichen Dienstausweis auch einen vermeintlichen Haftbefehl: Am Montagmorgen haben sich zwei Unbekannte als falsche Polizeibeamte Zutritt zu einer Wohnung in Friedrichshafen verschafft.

Die beiden Männer, die am Ostermontag gegen 8 Uhr an einer Wohnungstür in der Ailinger Straße klingelten, gingen nach Polizeiangaben "äußerst dreist" vor. Sie gaben sich als Angehörige der "Drogenpolizei" aus und erklärten, in der Wohnung nach Drogen suchen zu müssen. Nachdem ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt wurde, zeigten sie einen angeblichen Dienstausweis sowie ein Schriftstück, das sie als Haftbefehl bezeichneten. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden die Unbekannten schließlich in die Wohnung gelassen. Dort gingen sie zielstrebig in die Küche, hantierten an der Sockelleiste und verließen die Wohnung mit der Bemerkung, keine Drogen gefunden zu haben. Ein Diebstahlsschaden wurde bislang nicht festgestellt.

Einer der beiden Männer nannte sich laut Polizeibericht Vögele, ist etwa 1,80 Meter groß und 35 bis 45 Jahre alt. Sein Erscheinungsbild wird als gepflegt beschrieben, er hat blaue Augen, trug einen Drei-Tage-Bart und hat blonde Koteletten. Er war mit einer blauen, verwaschenen Jeans, einem schwarzen Pulli, einer schwarzen Lederjacke und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Sein Begleiter wird als "verwahrlost aussehend" beschrieben, ist etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von schmaler Statur. Er hat dunkelblonde Haare mit Scheitel und rasierter linker Kopfseite. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke und einen karierten Rucksack mit Schachbrettmuster.

Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Friedrichshafen, die wegen Amtsanmaßung ermittelt, unter Telefon 0 75 41/70 10 zu melden.