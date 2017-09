Friedrichshafen Falschaussagen mit Folgen: Bruder und Mutter landen selbst vor Gericht

Weil sie ihrem sohn beziehungsweise Bruder vor gut einem Jahr vor Gericht helfen wollten, standen die 63-jährige Mutter und der 20-jähriger Bruder nun falscher uneidlicher Aussagen selbst vor Gericht.

Tettnang/Friedrichshafen (wex) Mit einem speziellen Fall hatte es Richter Martin Hussels-Eichhorn am Mittwoch am Amtsgericht Tettnang zu tun. Angeklagt waren die 63-jährige Mutter und der 20-jährige Bruder eines im Juni 2016 wegen Betrugs zu drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilten Familienmitglieds. In der Verhandlung hatten die Mutter und der Bruder falsche uneidliche Aussagen gemacht, um den Verwandten zu entlasten. Der 20-Jährige erhielt deswegen jetzt 300 Euro Geldauflage nach Jugendrecht, die Mutter 900 Euro Geldstrafe.

Bei dem dreitätigen Prozess im Juni 2016 vor Richterin Kathrin Lauchstädt am Amtsgericht ging es um eine Rechnung von knapp 300 Euro für eine Party. Der damals Angeklagte Sohn beziehungsweise Bruder hatte Bier, Spirituosen und Getränke dafür bei einem Getränkehandel in Friedrichshafen gekauft, obwohl er sie nicht bezahlen wollte, wie Richterin Lauchstädt feststellte. Der junge Mann hat ein Vorstrafenregister mit über 20 Diebstählen, Betrügereien und Computerbetrug. Ursprünglich waren der Bruder und die Mutter im damaligen Prozess aber nicht als Zeugen vorgesehen. "Menschlich nachvollziehbar", so Hussels-Eichhorn, versuchten sie ihrem Sohn/Bruder zu helfen, als sie plötzlich aufgerufen wurden.

Verteidiger Karl Laible kritisierte die damalige Prozessführung. "Dass sie überrumpelt wurden, kann ich nachvollziehen", sagte Hussels-Eichhorn, deshalb müsse man aber keine falsche Aussage machen, es gab für die beiden ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie sagten aber folgendermaßen aus: Der Angeklagte habe die Getränke nicht besorgt, weil nur eine Oktoberfestparty Anfang September 2015 veranstaltet worden sei; der Vorfall mit dem Getränkehandel datiere aber auf Ende Oktober 2015. Tatsächlich wurden die Getränke aber für eine Geburtstagsparty Anfang November besorgt. Ursprünglich sollte diese im östlichen Bodenseekreis vom damals Angeklagten und seiner damaligen Freundin gemeinsam gefeiert werden, wie die als Zeugin geladene Ex-Freundin berichtete. Dann aber habe sie sich umentschieden, weil ihre Freunde aus dem westlichen Kreisgebiet einen zu weiten Weg gehabt hätten. Also wurden zwei Partys am selben Tag an verschiedenen Orten gefeiert. Für ihre Geburtstagsparty hatte die junge Frau jeden Kassenbeleg. Sie hatte nichts mit dem Betrug zu tun, wie das Gericht feststellte.

"Ich habe gedacht, dass es vielleicht meinem Bruder helfen würde, weil es sehr eng für ihn wurde. Es war einfach falsch von mir", sagte nun der 20-Jährige, der bis dahin völlig unbescholten war. Seit früher Jugend engaiert er sich ehrenamtlich. "Es ist alles richtig so, wie es in der Anklageschrift steht. Ich wollte meinem Sohn helfen. Es tut mit leid, dass ich die Aussage so gemacht habe", erklärte die Mutter. Sie allerdings hat 16 Voreintragungen im Strafregister. "Ich dachte, ich lese nicht richtig", sagte Hussels-Eichhorn. Dabei handelte es sich allerdings um sehr weit zurückliegende Fälle. Staatsanwalt Oliver Kovatschevitsch und die Verteidiger Laible und Alexander Greiner plädierten für milde Strafen.