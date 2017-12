Friedrichshafen-Kluftern Fahrradfahrer (82) stirbt nach Unfall in Friedrichshafen

Ein 82-jähriger Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall hat sich am Donnerstagabend in Friedrichshafen-Kluftern ereignet. Der 82-Jährige wurde von einem Auto erfasst.

Tödliche Verletzungen hat ein 82-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich kurz nach 22 Uhr in Friedrichshafen-Kluftern auf der Markdorfer Straße ereignet hat. Dies teilt die Polizei mit. Eine 21-jährige Renault-Fahrerin war bei starkem Schneeregen in Richtung Markdorf unterwegs und erfasste mit dem Auto den in gleiche Richtung fahrenden Radler.

Durch den Zusammenstoß wurde der 82-Jährige auf die Straße geschleudert, wo er leblos liegen blieb. Laut Polizeibericht konnte der Mann zwar kurze Zeit später im Rettungswagen wiederbelebt werden, erlag jedoch wenig später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallherganges hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt, sie musste jedoch von Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams betreut werden. Hinweise zum Unfallhergang an das Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefonnummer 0 75 63/9 09 90.