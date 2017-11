Friedrichshafen Fahrrad-Club kritisiert "Kfz-Entwicklungsplan"

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hält den für Friedrichshafen geplanten Verkehrsentwicklungsplan für zu schwach. Dieser soll im kommenden Jahr beschlossen werden. Die Kritik des ADFC: Die Ziele bis ins Jahr 2030 seien zu wenig ehrgeizig, es fehle eine "Bus-Offensive", der Anteil des "grünen" Verkehrs sei für die Zukunft zu niedrig angesetzt. Der ADFC wünscht sich in der Stadtverwaltung ein Amt für Mobilität, das für sämtliche Verkehrsfragen zuständig ist.

Friedrichshafen – "Das greift alles viel zu kurz, da steckt nicht viel drin in dem Plan": Für Bernhard Glatthaar vom Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) eher ein "Kfz-Entwicklungsplan" für Friedrichshafen und ein Projekt, das nur mit angezogener Handbremse forciert wird. Seit vier Jahren diskutieren er und der ADFC mit, waren in den sieben Sitzungen mit Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen und vielen anderen Beteiligten dabei. Vor zwei Wochen wurde der dritte VEP-Zwischenbericht im Rat vorgestellt. 2018 soll er beschlossen werden und damit zur Richtschnur für die Verkehrsentwicklung in der Stadt bis 2030. Doch was derzeit auf dem Tisch liegt, ist für den ADFC und damit die Radfahrer-Lobby in der Stadt "viel zu wenig".

Ziele: Schon die Ziele seien alles andere als ehrgeizig. Den Anteil des „grünen“ Verkehrs – also Rad- und Fußverkehr samt öffentlichem Nahverkehr – von heute 43 auf nur 50 Prozent zu steigern, sei „wenig ambitioniert“. Mindestens 60 Prozent sollten bis zum Jahr 2030 zu schaffen sein. Konstanz habe dieses Ziel schon im Jahr 2007 erreicht, "und wir trauen uns das nicht mal für 2030 zu?", fragt Bernhard Glatthaar. Nach eigener Aussage hatte er in den Arbeitskreissitzungen für das ehrgeizigere Ziel geworben. Bliebe es bei der geplanten Steigerung des "grünen" Verkehrs auf einen Anteil von 50 Prozent, bedeute dies zudem keine Entlastung in der Stadt vom motorisierten Verkehr, weil der laut Prognose zunimmt. Ganz abgesehen davon, dass mit dem VEP in der jetzigen Form auch die Klimaschutzziele der Stadt nicht zu schaffen seien, die eine CO2-Einsparung bis 2030 um ein Drittel vorsehen. Ein Vorschlag sei im VEP-Leitbild bereits formuliert: Stellplätze für Autos im Straßenraum reduzieren.

Busverkehr: Die Häfler legen im Durchschnitt nur fünf Prozent ihrer Wege mit dem ÖPNV zurück. Dieser Wert ist seit der letzten Erhebung zur Verkehrsmittelwahl der Bürger im Jahr 1988 gleich geblieben und zeigt im Städtevergleich im Südwesten den niedrigsten Wert. Zum Vergleich: Konstanz lag bereits 2007 bei elf Prozent ÖPNV-Nutzung. "Wir brauchen eine Bus-Offensive", fordert der ADFC. Das heißt: neue Haltestellen, eine Taktverdichtung, bessere Barrierefreiheit und einen Austausch der Silberpfeile durch Elektrobusse, die es beim stadteigenen Stiftungsbetrieb gebe. Derzeit sehe der VEP lediglich zwei neue Haltestellen vor, um den Busverkehr attraktiver zu machen.

Ortschaften: "Der VEP fokussiert sich viel zu stark auf die Innenstadt, die Ortschaften wurden vernachlässigt", reklamiert Bernhard Glatthaar, unterstützt vom ADFC-Kreisvorsitzenden Karl Honnen. Selbst der Fallenbrunnen, das größte zusammenhängende Entwicklungsgebiet der Stadt, sei verkehrstechnisch nicht untersucht worden. Derzeit ist geplant, rund 3600 Autos täglich im Durchgangsverkehr durch den Fallenbrunnen zu lotsen. Der ADFC fände die Idee eines autofreien Campus' charmanter.

Radverkehr: Die Häfler fahren überdurchschnittlich viel Fahrrad, legen im Schnitt ein Viertel ihrer Wege per Rad zurück. Trotzdem hinke der Ausbau des Radverkehrsnetzes hinter den 2013 formulierten Zielen hinterher. Ohne den schnelleren Bau des Velorings bis Manzell sowie der Radschnellwege nach Ravensburg und Markdorf sei ein nennenswerter Anstieg des Radverkehrs in der Stadt nicht zu erwarten.

Friedrichstraße: Was in Szenario 2 des Verkehrsentwicklungsplans vorgesehen sei, müsse umgesetzt werden, so der ADFC: die Sperrung der Durchfahrt auf der Friedrichstraße. Mit je einer Barriere in Höhe Metz- und Karlstraße und einem intelligenten Parkleitsystem wären die Parkhäuser weiter erreichbar und die Anbindung der Altstadt gewährleistet. Und der Durchgangsverkehr bliebe draußen.

ADFC-Vorschlag:Ein Amt für Mobilität

Die Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes lassen sich nur umsetzen, wenn auch die Strukturen im Rathaus verändert werden, meint der ADFC.

Wer ist für Verkehrsfragen heute zuständig? "Die Verantwortung ist auf verschiedene Dezernate in der Stadtverwaltung und das Stadtwerk verteilt", stellt Bernhard Glatthaar fest. Eine integrierte Mobilitätsplanung, die alle Verkehrsmittel gleichzeitig in den Blick nimmt, sei so nicht möglich. Deshalb solltedie Verwaltungsstruktur angepasst und im Rathaus ein Amt für Verkehrs- und Mobilitätsmanagement installiert werden, wie es das beispielsweise in Heidelberg gebe. In diesem Amt sollte die Verantwortung beispielsweise für Verkehrsplanung, Signalanlagen, Verkehrsrecht, E-Mobilität, Rad- und Fußverkehr bis hin zum Stadtbus gebündelt werden.

Bei solch einer Konstellation gebe es dann auch eine förmliche Zuständigkeit für den Fußverkehr. Der Fußgänger werde in Friedrichshafen nach wie vor "wie ein Verkehrsteilnehmer dritter Klasse" behandelt. Konkrete Maßnahmen fehlen im VEP, so Glatthaar. Die Stadt müsse daher ein Fußverkehrskonzept auflegen. Auch ein stärkeres finanzielles Engagement der Stadt beim Stadtbahnhof fordert der ADFC. "Die Bahn setzt bei der Modernisierung nur ein Minimalprogramm um", moniert Glatthaar. (kck)