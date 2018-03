Friedrichshafen Fahrer mit 170 Stundenkilometern in der Messestraße erwischt

Ein dreimonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von mindestens 600 Euro sowie Punkte in Flensburg erwarten einen 30-Jährigen nach einer Geschwindigkeitskontrolle in Friedrichshafen.

Mit nahezu 170 Stundenkilometern war laut Polizeibericht ein 30-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend in der Messestraße unterwegs. Erlaubt seien in dem Bereich, in dem Beamte des Häfler Reviers zwischen 21.15 und 22.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen vornahmen, 70 Stundenkilometer.