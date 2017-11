Friedrichshafen "Fahrenheit 451" ist immer noch aktuell

Das TNT Theater Britain spielt in englischer Sprache Ray Bradburys Dystopie über eine Gesellschaft, in der Bücher verboten sind – auf zeitlose Weise und mit großem Unterhaltungswert im GZH.

"Fahrenheit 351 TNT Theatre Britain" lautet der Aufdruck auf den Eintrittskarten zur Schülervorstellung in englischer Sprache im Graf-Zeppelin-Haus am Montagvormittag. Gezeigt wird eine Theateradaption des Romans "Fahrenheit 451" von Ray Bradury aus dem Jahr 1953 in einer Inszenierung von Paul Stebbings und seiner weltweit tourenden Theatergruppe, die keinen festen Standort hat. Rund 150 junge Menschen sitzen in dieser Matinée, aus Meersburg und Friedrichshafen kommen sie und ihre Lehrerinnen, eine neunte Klasse ist dabei und eine vorletzte Jahrgangsstufe vor dem Abitur. Die wenigsten von ihnen kennen den Roman oder die berühmte Verfilmung von François Truffaut aus dem Jahr 1966 mit dem legendären Oskar Werner in der Hauptrolle.

Guy Montag ist Feuerwehrmann. Allerdings löscht er nicht Brände, sondern er legt sie. "Books are against the law" lautet die staatliche Doktrin. Seine Aufgabe besteht darin, Menschen aufzuspüren, die Bücher besitzen und diese Bücher zu verbrennen. Seine Arbeit verrichtet er pflichtschuldig, sein Captain ist zufrieden. Mechanische Hunde – auf der Bühne mittels zwei Taschenlampen in Händen einer schwarz gekleideten Person als vermeintliche Augen über die Bühne leuchtend dargestellt – stöbern die Übeltäter auf und verbreiten damit Angst und Schrecken. Eines Tages fühlt sich Montag von den knurrenden Maschinen bedroht; erste Anzeichen, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Dann trifft er noch die siebzehnjährige Nachbarin Clarisse, die auf Montags Frage, wie alt sie sei, antwortet: "young and insane", also jung und verrückt, so sage ihr Onkel. Sie tänzelt, ist wortgewandt, verträumt und schwärmt von der Schönheit der Natur. Ihre Gedanken verwirren seine angepassten Vorstellungen.

Zuhause findet er seine Frau Mildred leblos vor. Die zu Hilfe gerufenen "Handymen" – eine Art Handlanger oder neudeutsch: Allrounder spülen sie mit einem Schlauch von hinten nach vorne durch; keine große Sache für sie, denn das ist ihre tägliche Routine. Mildred kommt wieder auf die Beine und sogleich berichtet sie von ihrem bevorstehenden Fernsehauftritt, bei dem sie über eine App in ein Werbeprogramm zugeschaltet wird, um zwei Halbsätze zu sagen. "It's better than life!" – Es ist besser als das Leben, findet Mildred und am liebsten hätte sie ringsum riesige Fernsehbildschirme; an jeder Wand einen.

Montag bekommt zunehmend Probleme, seinen Job ordentlich auszuführen. Als eine alte Dame schließlich mitsamt ihrer Bücher verbrannt und Clarisse bei einem Unfall totgefahren wird, ist die Diskrepanz für ihn kaum noch auszuhalten und er vertraut seiner Frau an, dass er nicht nur ein Buch mitgenommen und gerettet hat, sondern bereits einen ganzen Stapel. Sein Captain hat ihn durchschaut. 24 Stunden hat er Zeit, das einzelne Buch zu verbrennen.

Aber er hat andere Pläne. Mildred hintergeht und verrät ihn, er flieht. Als er den ehemaligen Professor Faber kennenlernt, möchte er von ihm unterrichtet werden, das Gelesene zu verstehen und bietet ihm im Gegenzug Bücher an. Die beiden beschließen, Bücher zu kopieren und anschließend verteilen zu lassen, aber dazu kommt es nicht mehr. Schließlich bleibt Montag nur die Flucht hinaus aus der Stadt, in der sein Leben durch die brandschatzenden Feuerwehrmänner und durch nukleare Bombeneinschläge bedroht ist. Entlang der Gleise soll er gehen, bis er auf "wandelnde Bücher" trifft – das sind Männer und Frauen, die Bücher in sich tragen, indem sie sie auswendig gelernt haben.

Die vier Schauspieler finden in ihre vielen Rollen überzeugend, voller Poesie, Komik und Dramatik. Musik und Licht gestalten Bilder und Stimmungen. Auch ohne die literarische Vorlage zu kennen, ist das junge Publikum beindruckt. Alle Blicke sind auf die Bühne gerichtet. Würde die berühmte Stecknadel zu Boden fallen, so wäre sie zu hören, aber sie hätte keine Chance gegenüber der Anziehungskraft des zeitlos aktuellen Stücks. So muss Theater sein. Schade nur, dass vor Ort keinerlei Informationen über die großartigen Darsteller verfügbar sind.