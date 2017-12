Friedrichshafen F.I.T.A. und Acoustic Affair: Besinnlichkeit ohne Effekthascherei

Die A-cappella-Band F.I.T.A und Acoustic Affair haben zwei Konzerte "Soulful Christmas" in Ailingen und Berg in Friedrichshafen gegeben. Dabei verzichteten sie auf jegliche Effekthascherei und sorgten für Momente andächtiger, knisternder Stimmung.

Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn sind am Sonntagabend im Berger Dorfgemeinschaftshaus alle Plätze belegt. Beide Soulful-Christmas-Konzerte am Wochenende in der Ailinger Kirche und in Berg waren seit Langem ausverkauft. Getragen und dem Motto entsprechend ruhig startet Acoustic Affair mit "Wir sagen euch an den lieben Advent". Hier zeigt sich schon das Sympathische am Gesang von Caroline Wetzel: nachdenklich, aber gewinnend und ausdrucksstark. Dabei verzichtet sie unaufgeregt auf jegliche Effekthascherei. Angesichts dessen mag es glaubhaft sein, dass "Gott selber wird kommen" und damit nicht zögert.

Die Auswahl der Stücke ist gelungen: meist für den A-cappella-Klang von F.I.T.A. prädestiniert und auf das facettenreiche Vermögen von Acoustic Affair zugeschnitten. Letztere schweifen mal zu rockigen Episoden aus, um dann tiefgründig zu werden, wie bei "Oh Heiland, reiß die Himmel auf". Trost für das "irdische Jammertal" kann man durch die Interpretation sogleich erlangen. Nein, es fördert nicht Suizidgedanken, wie vom Saxofonisten Thomas Riether noch angekündigt, sondern lädt ein, die Traurigkeit zu genießen. Präzise und fein artikuliert vorgetragen, zwischendurch sich im Saxofon verlierend, entlockt es dem Publikum "Bravo"-Rufe. Hier und während der anderen derartigen Stücke herrscht im Publikum eine so andächtige, knisternde Stimmung, dass sich Zuhörer mit Hustenreiz in den Pausen aushusten, ganz wie bei philharmonischen Konzerten.

In diesen Pausen ist Caroline Wetzel keine großartige Unterhaltungskünstlerin. Dies hat sie aufgrund ihrer natürlichen Ausstrahlung nicht nötig. Auch F.I.T.A. verzichtet auf ausschweifendes Entertainment und konzentrieret sich auf das Wesentliche. Es ist mitunter eine traditionelle Weihnacht, die die Sänger besingen. Bei "Es wird scho glei dumpa" entschwindet Elmar Erhart in die Tonsphären eines bayerischen Knabenchors. Der "Andachtsjodler" verbreitet Harmonie, so sauber wird er präsentiert. Hier setzt der unermüdliche Hendrik Wocher mit seiner unglaublichen Bassstimme den Kontrapunkt. Schade, dass er so selten in der Melodie zu hören ist. Er wird als beständiges Fundament gebraucht. Für den Gesamtklang ist es förderlich, dass Mathias Hager die Dominanz seines Parts nicht ausspielt. So bleibt Raum für Achim Hildebrand, Martin Reinhart und Michael Winstel.

Wundervoll wird es zum Ende, als Acoustic Affair und F.I.T.A. gemeinsam auf der Bühne stehen. "Snow is falling all around me", heißt es. Draußen ist der Schnee bereits in Regen übergegangen. Drinnen kocht es, derart belebend sind die zehn Musiker auf der Bühne. Mancher mag in Tanzstimmung sein, es bleibt im Publikum allerdings beim rhythmischen Mitklatschen. Dafür wird bei "Leise rieselt der Schnee" eifrig mitgesungen. Schön, was Caroline Wetzel aus diesem Lied macht; zwischendurch lebt sie den Soul voll aus. Auch Thomas Riether spielt seine Saxofon-Improvisation einfach immer weiter, stets zuverlässig begleitet von Wolfgang Müller am Piano und Martin Ibele am Schlagzeug.

Dank der Begeisterung der Zuhörer wird das Verlangen nach Zugaben rasch erfüllt. "Hallelujah", ursprünglich von Leonard Cohen, ist ungemein berührend. Oft einträchtig vorgetragen, überlassen die Herren dann Caroline Wetzel die Präsenz. Teilweise ist ihr Gesang fordernd und dramatisch, um doch sehr sensibel zu werden, gerade bei der Wiederholung im Refrain. Ganz anders, voll von positivem Verkündungsdrang, ist das afroamerikanische Spiritual "Go Tell it on the Mountain" – "Geh, ruf es von den Bergen": In diesem Sinne verlässt man das Berger Dorfgemeinschaftshaus und möchte von einem prächtigen Abend erzählen.