Bodenseekreis Extreme Manöver mit dem Zeppelin

Die Piloten zeigen bei Zeppelin Xtrem die Leistungsfähigkeit des Luftschiffs: Vom rasanten Steigflug bis zur Vollbremsung. Am 18. September jährt sich der Erstflug des Zeppelin NT zum 20. Mal.

Bodenseekreis – Wer an einen Zeppelinflug über dem Bodensee denkt, hat normalerweise einen gemütlichen Rundflug mit Aussichten über den See und die Alpen vor Augen. Dass mit dem Zeppelin auch dynamische und aufregende Flugmanöver möglich sind, das wollen am 28. und 29. Oktober die Piloten der Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen den Passagieren demonstrieren. "Wir werden bei Rundflügen immer wieder darauf angesprochen, was der Zeppelin noch alles kann", sagt Fritz Günther, Chefpilot und Flugbetriebsleiter der Deutschen Zeppelin-Reederei. Um zu demonstrieren, wie manövrier- und leistungsfähig das Luftschiff ist und welche flugtechnischen Möglichkeiten es bietet, hat die Reederei mit Zeppelin Xtrem ein neues Angebot für eine neue Zielgruppe im Programm.

Während der Zeppelin bei einem regulären Passagierflug normalerweise mit 60 bis 70 Stundenkilometern am Himmel über dem Bodensee unterwegs ist, werden die Piloten das Luftschiff bei den Sonderflügen Ende Oktober auf bis zu 120 Stundenkilometer beschleunigen. Nach der Beschleunigung auf seine Maximalgeschwindigkeit macht der Zeppelin NT nach Angaben der Reederei einen sogenannten "Quick Stop". Das heißt, er legt per 180-Grad-Kehrtwende eine Vollbremsung von 120 auf 0 Stundenkilometer hin. "Und das in weniger als sieben Sekunden", betont Chefpilot Günther und fügt hinzu: "Der Zeppelin NT ist trotz seiner Größer der Sportwagen unter den Luftschiffen." Bislang sei eine solche Vollbremsung nur bei Flugschauen gezeigt worden, jetzt könnten Passagiere dies zum ersten Mal an Bord miterleben.

Beim 30-Grad-Steigflug, bei einem regulären Passagierflug sind es maximal zehn bis 15 Grad, geht es hinauf zu einer Flughöhe von etwa 1500 Metern, dann im steilen Sinkflug wieder hinunter bis auf 500 Meter über Grund. "Der Sink- und Steigflug mag auf dem Papier oder auch vom Boden aus gesehen gar nicht so spektakulär wirken, in der Gondel sitzend ist dieser allerdings schon beeindruckend. Beim Steigflug sieht man plötzlich nur noch den Himmel über sich, beim Sinkflug schaut man hinunter auf die Erde", so Fritz Günther.

Anschließend werden die Piloten die Manövrierfähigkeit eines Luftschiffs demonstrieren. Nicken um die Querachse, Rollen um die Längsachse und Gieren um die Hochachse heißen diese Manöver in der Ankündigung der Zeppelin-Reederei. "Das Drehen um alle drei Raumachsen gibt es ansonsten auch nur bei Vorführungen, nicht im Passagierbetrieb", erklärt Chefpilot Günther. Geflogen werden die Manöver über unbewohntem Gelände, entweder über dem See oder dem Tettnanger Wald. "Das wird abhängig sein vom Wetter und wir werden es in Absprache mit dem Tower kurzfristig entscheiden", so Günther.

Obwohl der Zeppelin NT bei den Sonderflügen an die Leistungsgrenzen für Passagierflüge gebracht wird, betont Chefpilot Günther, dass auch hier die Sicherheit der Passagiere groß geschrieben werde. Die Manöver erfolgen nach Angaben der Reederei innerhalb der zugelassenen Betriebsgrenzen des Zeppelin NT und und wurden mit der Luftfahrtbehörde abgestimmt. Anders als bei einem normalen Passagierflug sind beim Zeppelin-Flug Xtrem permanent zwei Piloten an Bord. "Ein Kollege fliegt und der andere kümmert sich um die Kommunikation und Navigation, erläutert Günther. Außerdem werden der Co-Pilot oder ein Flugbegleiter die jeweils nächsten Flugmanöver ankündigen und erklären. Pro Flug können zehn Passagiere mitfliegen. Normalerweise können diese nach dem Start im Luftschiff herumlaufen und den Blick aus unterschiedlichen Perspektiven genießen. Bei Zeppelin Xtrem müssen die Gäste während der gesamten Flugdauer angeschnallt auf ihren Plätzen bleiben. "Bei diesen Manövern können Passagiere nicht mehr stehen, sie würden umfallen", erläutert der Flugbetriebsleiter.

Die Piloten werden für den Sonderflug besonders vorbereitet. "Wir können solche Flüge nur in der Randsaison anbieten, weil wir mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung brauchen", sagt Günther. Grundsätzlich seien die Zeppelin-Flüge Xtrem für alle Gäste geeignet. "Sie sind aber nur telefonisch buchbar. Viele haben gezielte Fragen und die wollen wir im Gespräch beantworten", sagt Dominic Pithan von der Reederei. Während die beiden Flüge am Samstag, 28. Oktober, bereits ausgebucht sind, können am Sonntag, 29. Oktober, noch Plätze gebucht werden.

Fallschirmsprünge wieder möglich

Am 16. Oktober 2016 konnten erstmals Fallschirmspringer über Friedrichshafen aus dem Zeppelin NT springen. Insgesamt vier Mal startete der Zeppelin mit jeweils vier Fallschirmspringern zu den 15-minütigen Sonderflügen. Mit dabei waren nur erfahrene Fallschirmspringer, die bereits mindestens 400 Sprünge absolviert hatten. Unter ihnen war damals auch Extremsportler Felix Baumgartner, der 2012 mit seinem Stratosphären-Sprung aus 39 Kilometern Höhe für Schlagzeilen gesorgt hatte. "Weil das Angebot so gut angekommen ist, wurde die Aktion im Frühjahr wiederholt", sagt Dominic Pithan von der Zeppelin-Reederei. Im Herbst werden die Sonderflüge erneut angeboten. Am Samstag, 30. September, können insgesamt 16 Fallschirmspringer bei vier Flügen dabei sein.

Heute vor 20 Jahren stieg der erste Zeppelin NT auf

Rund 30 000 Schaulustige verfolgten den Jungfernflug am 18. September 1997. Der Zeppelin NT 07 löste sich um 19.47 Uhr vom Ankermast vor der Messehalle 10 und landete nach einem 40-minütigen Rundflug vor dem neuen Zeppelin-Hangar in Allmannsweiler. Die wichtigsten Daten im Überblick: