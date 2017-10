vor 6 Stunden SK Friedrichshafen Exhibitionismus: Mann belästigt Joggerin

Eine 17-jährige Joggerin ist am Freitagnachmittag in Friedrichshafen von einem Exhibitionisten belästigt worden. Laut Polizeibericht hat sich der Vorfall zwischen 14.10 und 15 Uhr am Uferweg ereignet.