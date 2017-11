Friedrichshafen Evangelische Gesamtkirchengemeinde feiert 500. Reformationsjubiläum

Zum 500. Reformationsjubiläum gab es am Dienstag einen Festgottesdienst in der Schlosskirche. Zentrales Element war die Barockkantate "Eine feste Burg ist unser Gott".f

Friedrichshafen – Vor genau 500 Jahren schlug Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Mit einem Festgottesdienst feierte die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen am Dienstag das Reformationsjubiläum. Zentrales Element war die Barockkantate "Eine feste Burg ist unser Gott" von Johann Philipp Krieger, aufgeführt von der Kantorei an der Schlosskirche und dem Instrumentalensemble unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel.

Zusammen mit Codekan Gottfried Claß gestalteten Pfarrerin Eva Ursula Krüger von der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde, Pfarrerin Ulrike Hermann, die als Klinikseelsorgerin tätig ist, und Pfarrer Hannes Bauer von der Bonhoeffer-Gemeinde den Festgottesdienst. "Wir feiern keine Luther-Heldengedenkspiele, wir feiern ein Christusfest", schickte Codekan Claß voraus. Entwicklungen mit Licht- und Schattenseiten hätten die 95 Thesen ausgelöst. "Sie trafen den Nerv der damaligen Zeit." Dabei sei es Martin Luther um ein anderes Lebensfundament gegangen.

Für einen Aha-Effekt sorgten vier Banner, die von den Konfirmanden der Friedrichshafener Kirchenbezirke gestaltet wurden. Herabgelassen von der Empore verdeutlichten die Banner, dass es Luther allein um die Schrift und um Jesus Christus gegangen ist. "Es geht immer um das, was seine Botschaft vorantreibt", war von der Empore zu hören. Das dritte Banner transportierte die Botschaft, sich voller Vertrauen in Gottes Arme fallen zu lassen. "Allein durch den Glauben", war auf dem vierten Banner zu lesen. "Martin Luther hat viel riskiert, damit wir ein positives Gottesbild haben können", sagte ein Sprecher.

Die Kantate "Eine feste Burg ist unser Gott" – ihr Text stammt von Martin Luther – hat für Protestanten bis heute eine sehr hohe Symbolkraft. Beim Festgottesdienst diente jede der vier Strophen, klangvoll und harmonisch intoniert von der Kantorei, einem der Pfarrer als Grundlage für seinen Teil der Predigt. Codekan Claß erklärte, dass auch die Gemeinde Träger der Verkündigung sei. Was lag also näher, als die jeweiligen Strophen nach der Predigt nochmal gemeinsam zu singen und ihre Botschaft auf diese Weise noch mehr zu verinnerlichen. Dafür drehte sich Sönke Wittnebel um und gab den Menschen in den Kirchenbänken, die sonst nur an Weihnachten und Ostern so voll sind, ihren Einsatz.

"Er hilft uns frei aus aller Not", zitierte Pfarrer Hannes Bauer aus der ersten Strophe. Luther gebe keine klare Antwort, welche Not gemeint sei. "Meinte er die Bedrohung des Abendlandes durch die Osmanen? War es ein Pegida-Song des Mittelalters? Oder war von der Pest die Rede?" Es sei auch nicht bekannt, welche Burg Luther vor Augen gehabt habe. Laut Bauer gewiss nicht die Wartburg. "Hier wurde mehr gesungen und getanzt als gekämpft." Angesichts der Not in unserer Welt bewege ihn das Lied zutiefst. "Ohne meinen Gott, auf den ich vertrauen kann, kann ich nicht leben", gab er mit auf den Weg. "Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren", so der Beginn der zweiten Strophe. Die Menschen von heute seien so frei, gleich und mächtig, dass der Reformator erschrecken würde, sagte Codekan Claß. Dabei seien wir aber nicht nur mächtig, sondern auch ohnmächtig. "Wie viele stecken fest in der Selbstoptimierungsgesellschaft?", gab er zu bedenken und erinnerte an Luthers Befreiungserfahrung: "Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Gleichzeitig aber auch ein dienstbarer Knecht." Dabei setzen die Menschen bis heute auf Gottes Liebe.

Auf Gottes Wort vertrauen

Mit den Teufeln der dritten Strophe beschäftigte sich Pfarrerin Ulrike Hermann. "Für Luther war der Teufel sehr real." Auch heute suchen wir nach Erklärungen für Abgründe, die sich auftun. "Das Böse ist eine Macht, die das Leben bedroht", so Hermann. Im Liedtext heißt es, dass ein Wörtlein reicht, um das Böse zu fällen. "Fürchte dich nicht lässt Gott immer wieder den Menschen ausrichten, die Angst haben." Dabei werde die Angst nicht kleingeredet, sondern ins Vertrauen eingeladen. "Luther hatte Angst vor Folter und Tod", nahm Pfarrerin Eva Ursula Krüger Bezug auf die vierte Strophe. Himmel und Erde würden vergehen, aber das Wort bleibe in Ewigkeit. "Wir foltern heute durch Mobbing, Stalking und durch einen Shitstorm im Internet", so Pfarrerin Eva Ursula Krüger. Auch heute, 500 Jahre später, helfe es, auf Gottes Wort zu vertrauen.