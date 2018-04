Friedrichshafen-Kluftern Europareise: Nach einem Jahr Planung geht es los

Sandra und Kilian Kopp brechen am 1. Mai zu einer großen Europareise auf. Vom Nordkap soll es bis nach Griechenland gehen. Groß ist die Freude auf eine lange Auszeit vom Alltag.

Wenn Sandra und Kilian Kopp zusammen mit Hündin Amy am 1. Mai in ihren Mercedes-Benz-Bus steigen, erfüllt sich für die Klufterner ein lang gehegter Traum: Mindestens ein Jahr wollen sie unter dem Motto "Happy Hippie on a Tour" in Europa unterwegs sein, eigene Grenzen ausloten und einfach mal was für sich selbst tun.

Vor mehr als einem Jahr ist die Entscheidung gefallen. "Wir verkaufen alles, was wir nicht mehr brauchen und sparen so viel Geld wie möglich für die große Reise", berichtet Sandra Kopp. Es sei nicht von vorneherein klar gewesen, dass sie an ihre alten Arbeitsplätze zurückkönnen. Nun klappt auch das. "Das gibt uns natürlich eine große Sicherheit und wir sind unseren Chefs sehr dankbar", so die 46-jährige Arzthelferin. Von allen Seiten hätte das Paar, das mit der Europareise nicht bis zur Rente warten wollte, viel Zuspruch für seine Pläne bekommen. "Wer weiß schon, was bis dahin ist." Ihre Wohnung wollen die Kopps nicht untervermieten, aber die Garage nutzt der Nachbar.

Als erstes Ziel haben die beiden das Nordkap ins Auge gefasst. Dann geht es durch Finnland und über die Baltischen Länder durch Polen, Rumänien und Bulgarien ans Schwarze Meer. "Unser Ziel ist, den Winter in Griechenland zu verbringen", berichtet Kilian Kopp. Über Albanien, Montenegro, Kroatien und Italien nähern sie sich wieder der Heimat. "Wenn dann noch Zeit bleibt, rollen wir weiter in Richtung Frankreich, Spanien und Portugal." Auf Autobahnen möchte das Paar komplett verzichten. Zunächst wollen sie aber die Mittsommerzeit in Schweden verbringen und mit ihrem Kanu über die Seen paddeln. "Das ist schon lange ein Traum von mir", erzählt Sandra Kopp.

Dabei wollen sie möglichst sparsam leben, mit anderen Worten, mit wenig Geld so weit wie möglich kommen. "Wenn sich unterwegs Jobs anbieten, werden wir sie gerne annehmen, um unsere Reisekasse aufzubessern", sagt Kilian Kopp. Eine Nacht auf dem Campingplatz wollen sie sich nur gönnen, wenn Wäsche waschen oder eine warme Dusche ansteht. Durch eine neue Solaranlage auf dem Dach des 28 Jahre alten, für die Reise runderneuerten, Mercedes-Bus namens "Knut" sind die beiden in Sachen Energie autark.

"Im Gepäck haben wir biologisch abbaubares Waschmittel und Duschgel, sodass wir uns auch mal in einem Fluss waschen können", so die Pläne von Sandra Kopp. Gespannt sei sie, wie gut es gelinge, so lange auf jeglichen Luxus zu verzichten. Durch viele kurze und bis zu vierwöchige Reisen mit "Knut" seien sie jedoch bereits erprobt. "Wir sind immer am liebsten in der Natur." Auch das Leben über Monate auf engstem Raum bereitet Sandra und Kilian Kopp keine Sorge. Genau auf diesen Punkt seien sie von vielen Leuten angesprochen worden. "Für uns ist das gar kein Thema. Wir hatten schon eine Woche Dauerregen in Schweden und saßen die ganze Zeit im Bus", erzählen sie. "Die Nähe ist unsere allerkleinste Sorge."

Alle anderen Eventualitäten haben sie im Jahr der Reisevorbereitung abgearbeitet: Reisekrankenversicherung, Impfungen für Hund und Mensch, GPS-Tracker am Halsband, falls sich der Hund in den finnischen Wäldern verläuft, Alarmanlage für den Bus, Zahnsanierung und vieles mehr. "Man glaubt gar nicht, was da alles zu tun ist", sagt Sandra Kopp. Ihr Mann hatte vor allem mit "Knut" zu tun. "Es ist ein großes Glück, dass er fast alles selbst reparieren kann." Nun sind es nur noch vier Wochen bis zum Start und das Reisefieber steigt. "Wir freuen uns so darauf, nach 30 Jahren Arbeit am Stück einfach mal was für uns zu tun."

Gespannt sind sie auf die Natur, auf die verschiedenen Nationen und auf die Menschen. Eine Reise auf anderen Kontinenten wäre für das Paar schon wegen Hund Amy nicht in Frage gekommen. "Bevor wir Europa nicht gesehen haben, wollen wir eigentlich nirgendwo anders hin", sind sich Sandra und Kilian Kopp einig.

Die Reiseroute

Sandra und Kilian Kopp aus Kluftern steuern bei ihrer ein- bis eineinhalbjährigen Europareise zuerst den Norden an. Der Weg führt über Dänemark und Schweden nach Norwegen ans Nordkap. Dann geht es über Finnland nach Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien bis nach Griechenland. Über Albanien, Montenegro, Kroatien und Slowenien fahren Sandra und Kilian Kopp dann nach Italien. Falls dann noch Zeit bleibt, rollen die Räder von "Knut" über Frankreich und Spanien bis nach Portugal. (rac)

