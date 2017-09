vor 2 Stunden Wilfried Geiselhart Friedrichshafen Erstmals "Gesundheitstage Friedrichshafen" im Oktober 2018 im Graf-Zeppelin-Haus

"Gesundheitstage Friedrichshafen" – so heißt die Messe für die Gesundheitswirtschaft des Bodenseekreises, die in Zukunft jährlich im Graf-Zeppelin-Haus über die Bühne gehen. Sie soll erstmals am Wochenende 27./28. Oktober 2018 an den Start gehen.