Friedrichshafen Erster Schritt zur Erweiterung des Hotels Maier in Fischbach

Der Gemeinderat von Friedrichshafen hat grünes Licht gegeben für das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren, das für einen Umbau und die Erweiterung des Hotels Maier in Fischbach nötig ist. Die Hoteliers-Familie plant unter anderem einen fünfstöckigen Neubau. Aus der Nachbarschaft kommt Kritik an der Größe dieses Erweiterungsbaus.

Für die Umbau- und Erweiterungspläne des Hotels Maier in Fischbach hat der Gemeinderat den Weg für ein vorhabensbezogenes Bebauungsplanverfahren freigemacht. Der von der Hoteliers-Familie Fennel vorgelegte Entwurf für einen Erweiterungsbau mit fünf Geschossen plus Dachgeschoss stößt bei Nachbarn auf Kritik. Sie hatten ihre Bedenken in einem an Oberbürgermeister Andreas Brand adressierten Brief geäußert. Auch missfiel den Nachbarn, dass sie von städtischer Seite noch nicht über die Pläne informiert wurden.

Üblicherweise würden Anlieger erst dann informiert, wenn der Gemeinderat beschlossen habe, ein solches Projekt auf den Weg zu bringen, erklärte Erster Bürgermeister Stefan Köhler dazu im Gemeinderat. "Wir scheuen die Öffentlichkeit nicht", sagte Hotelier Hendrik Fennel auf Nachfrage des SÜDKURIER. "Sonst wären wir ja auch nicht mit unseren Plänen in der Fischbacher Runde gewesen." Dort stellten Fennel und Hubert Maier im September mit dem Architekten und Vertretern der Stadtplanung ihre Pläne vor. "Wir haben das freiwillig gemacht und früher als in solchen Fällen üblich", betont Fennel. In der Runde wurden die Pläne überwiegend positiv aufgenommen (der SÜDKURIER berichtete). "Wir haben bei der weiteren Planung versucht, Kommentare und Wünsche zu integrieren. Deshalb wurde aus dem ursprünglich geplanten Flachdach jetzt eine Hälfte von einem Walmdach – eine Dachform, die man im Umfeld findet".

Allerdings wurde das Gebäude ein Stockwerk höher angelegt als in der Runde vorgestellt. Das hänge mit der von Klaus Sauter, Leiter des Stadtplanungsamts, in der Fischbacher Runde vorgestellten Entwicklungsperspektive für die Nordseite der Zeppelinstraße im Ortskern zusammen, erklärt Fennel. Als maßstabgebend für eine künftige Bebauung in diesem Bereich sehen die Stadtplaner die Gebäude an der Ecke Zeppelinstraße und Spaltensteiner Straße. Für den Ergänzungsbau des Hotels Maier als Solitär sei es jedoch legitim, sich ein höheres Gebäude vorzustellen, hatte Sauter erklärt und vier- bis sechsstöckige Varianten gezeigt. "Sechs Geschosse ziehen wir nicht in Erwägung", sagt Fennel. Geplant seien fünf Geschosse. Zusammen mit verschiedenen städtischen Behörden analysiere man, was an dieser Stelle städtebaulich möglich und sinnvoll sei. "Es ist die Variante, mit der wir ins Verfahren starten. Wenn sich herausstellt, dass es so gut ist, wird so gebaut, wenn nicht, werden die Pläne geändert". Eine Erhöhung auf fünf bis sechs Vollgeschosse komme lediglich für das als Solitär zu betrachtende Sondergebäude, verbunden mit der markanten Ecksituation in Frage, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Für die restliche Bebauung an der Zeppelinstraße gelte dies nicht. Im konkreten Fall sei noch kein finaler Beschluss gefasst, ob die fünfgeschossige Variante realisiert werde.

Dietmar Nützenadel, Vorsitzender der Fischbacher Runde, sieht derzeit keinen Grund, aktiv zu werden: "So wie die Familien Fennel und Maier bisher agiert haben, bin ich sicher, dass sie uns bei wirklich relevanten Schritten informieren werden."

Die Pläne

Das Hotel Maier hat derzeit 55 Zimmer. Seit der Gründung 1936 wurde immer wieder angebaut. Die dadurch entstandene Gliederung von Fassade und Dach soll durch einen Umbau geglättet werden, bei dem die Satteldachform erhalten bleibt. Auch im Gebäude sind Umbauarbeiten geplant. Anschließend wird es dort acht Zimmer weniger geben. In einem Neubau, für den das Gebäude Zeppelinstraße 294 weichen soll, sind 24 neue Zimmer vorgesehen. Nach derzeitiger Planung soll das Gebäude 19,50 Meter hoch werden, zur Zeppelinstraße hin etwa elf Meter breit und 21 Meter tief. Es sind ein unterirdisches Parkdeck mit 13 Stellplätzen sowie 12 ebenerdige Stellplätze eingezeichnet.

Hendrik Fennel geht davon aus, dass er und seine Frau Sandra, geborene Maier, den Bauantrag voraussichtlich in acht Monaten stellen können.