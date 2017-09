Friedrichshafen Erntedank trotz leerer Apfelkisten

Feiern die Obstbauern in der Region Friedrichshafen dieses Jahr Erntedank, auch wenn ihre Ernte teilweise verheeren ausfällt? Ja, sagen sowohl Frieder und Andrea Hutt aus Berg als auch Markus und Alexandra Nagel aus Oberteuringen. Sie sind sich einig: Sie haben dennoch Grund, dankbar zu sein.

Friedrichshafen/Oberteuringen – Am Sonntag wird das Erntedankfest gefeiert, auch in den katholischen und evangelischen Gemeinden Friedrichshafens und der Umgebung. Danken – wofür? Der SÜDKURIER sprach mit Obstbauern am Bodensee, die teils hohe Ernteausfälle zu verkraften haben.

"Natürlich ist Erntedank schwierig", sagt Frieder Hutt und zeigt exemplarisch einen seiner Jonagold-Bäume. Wo in guten Erntejahren rund 80 bis 100 Früchte hängen, verlieren sich jetzt gerade einmal zwei Äpfel. Auch auf seinem Hof in Berg haben die Frostnächte Ende April zu einer verheerenden Schadensquote geführt. "Dennoch dürfen wir für unsere gesamte Lebenssituation dankbar sein", fährt Hutt fort. "Wir haben weder Krieg noch Verfolgung, müssen weder Hunger noch Durst leiden, die Familie ist gesund. Man darf Gott nicht dafür verantwortlich machen, dass der Mensch die Schöpfung vergewaltigt", betont der Protestant mit Blick auf den Klimawandel, der letztlich für viele Veränderungen verantwortlich sei. Seine Frau Andrea, die Katholikin ist, ergänzt: "Auch ich habe Grund zu danken. Wir haben die Möglichkeit, in der Natur unsere Produkte zu erwirtschaften, ich bin dankbar für das Leben hier."

Ganz ähnlich sehen es Markus und Alexandra Nagel in Oberteuringen. Auch auf ihrem Obsthof ist die Ernte bereits angelaufen. Die meisten Apfelkisten bleiben leer und die maschinelle "Ernteflotte" ist alles andere als ausgelastet. Weil es keine Frühäpfel gab, konnte sich die Familie mit ihren beiden Töchtern in diesem Sommer zum ersten Mal sogar ein paar Urlaubstage gönnen, ohne sich um eine Vertretung kümmern zu müssen. Was sich auf den ersten Blick positiv anhören mag, bringt in Wirklichkeit die prekäre Situation der Obstbauern auf den Punkt. "Die Existenz ist in Gefahr", sagt Markus Nagel. Alexandra Nagel räumt ein: "Es gibt schon Momente, in denen man den Kopf hängen lässt und den lieben Gott fragt, wie alles weitergehen soll." Sie sagt aber auch: "Trotzdem dürfen wir dankbar sein." Und so wird es auch in diesem Jahr eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Obsthof Nagel seinen Beitrag zur Gestaltung des Erntedankaltars der evangelischen Kirchengemeinde Oberteuringen leistet – statt mindestens drei Kisten wird es in diesem Jahr eben nur eine Kiste Äpfel sein.

Wie wird es weitergehen? Gibt es nur Absichtserklärungen oder wirklich staatliche Unterstützung? Und wenn ja, in welcher Höhe? Wann kommt endlich wieder ein "fettes" Jahr wie 2014? Viele Fragen bleiben auch in den Familien Hutt und Nagel offen. Der 51-jährige Frieder Hutt sagt: "Ich betrachte das alles als geliehen." Er hofft, dass er den Hof eines Tages an einen seiner drei Söhne – derzeit 19, 18 und 16 Jahre alt – weitergeben kann. Für die Familienbetriebe Hutt und Nagel, die es beide bereits in der dritten Generation gibt, ist das Jahr 2017 finanziell ein Desaster. Auf beiden Höfen kommt in diesem Jahr nur ein Bruchteil der üblichen Erntehelfer zum Einsatz – auch dabei geht es um Schicksale.

"Man muss über die Bäume schauen – also himmelwärts", das hat Frieder Hutts Großvater 1951 nach einem großen Frost zu seinem Sohn gesagt. Aber Frieder Hutt ist sich sicher: "Jetzt müssen wir an unsere Reserven gehen. Noch ein solches Jahr würden wir nicht überstehen." Andrea Hutt pflichtet ihm bei. Auch Markus und Alexandra Nagel lassen den Kopf nicht hängen. "Geld ist das eine – aber es gibt noch mehr", sagt Markus Nagel. Er hat seit drei Jahren mit starkem allergischem Asthma zu kämpfen. "Man kommt noch ein bissle zurecht. Wir hängen eben mit so viel Herzblut an unserer Arbeit", blickt er zusammen mit seiner Frau Alexandra optimistisch in die Zukunft.