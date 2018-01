Friedrichshafen Erneuerungen des Skatepark teurer als gedacht

Die Sanierung der Skateanlage unter der Brücke der B31 ist beschlossene Sache. Doch das dafür geplante Budget der Stadt reicht nicht aus, um das Vorhaben umzusetzen. Deswegen hat die Gemeinderatsfraktion der Grünen einen Antrag für ein höheres Budget gestellt. Dabei stoßen sie auf Zustimmung seitens der weiteren Fraktionen.

Der schlechte Zustand der Skateanlage im Häfler Osten ist seit einiger Zeit Thema in der Zeppelinstadt. In einem Workshop-Verfahren haben Jugendliche und erwachsene Sportler im vergangenen Jahr den aktuellen Park unter die Lupe genommen. Dabei konnten die Beteiligte Ideen und Wünsche äußern. Noch vor dem Startschuss für dieses Verfahren wurde von der Stadt ein Budget von 110 000 Euro im Haushalt 2016/2017 genehmigt. Doch diese Summe wird nicht reichen.

"Die Sportler haben das erarbeitete Konzept von einem spezialisierten Unternehmen beurteilen lassen. Dabei wurden die Kosten auf 340 000 Euro kalkuliert", sagt Patrick Trieb im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Vater des engagierten BMX-Fahrers Louis hat die Skatepark-Diskussion vor fast drei Jahren angestoßen, indem er das Anliegen auf der Internetplattform "Sag's doch" von Stadt und Kreis geteilt hat. "In einem wirklich sehr zielführenden Prozess wurde ein Flächennutzungskonzept für die Anlage an der Ravensburger Straße unter der Brücke der B31 erarbeitet, das den Anforderungen aller gängigen Rollsportarten entspricht", sagt Trieb. Wie der Vater erzählt, ist für die Skateanlage in Rücksprache mit verantwortlichen Mitarbeitern der Stadt die Erweiterung der Fläche und Erneuerung sämtlicher Belagflächen und Rampen sowie Hindernisse geplant worden. "Ich bin froh, dass sich die Stadt so kooperativ verhält und mit dem Workshop-Verfahren auch an die Mitbestimmung der Jugendlichen gedacht hat", sagt Trieb.

Einziges Manko sei derzeit das Budget. Mit diesem können die geplanten Erneuerungen nicht verwirklicht werden. Deswegen haben sich die Teilnehmer des Beteiligungsprozesses in den Weihnachtsferien zusammengesetzt und ein Schreiben an den Häfler Gemeinderat verfasst. "Darin haben wir die Fraktionen gebeten, sich in der Beratung zur Haushaltsplanung für eine Nachbesserung des Budgets für die Sanierung der Skateanlage auszusprechen", erläutert Trieb. Er hofft, dass der Antrag genehmigt wird und sich die Stadt zeitnah um die Umsetzung der geplanten Arbeiten kümmert.

Reaktion der Fraktionen

Das Schreiben der Workshop-Teilnehmer zeigt bereits erste Wirkungen. Die Gemeinderatsfraktion der Grünen hat einen Antrag zur Nachbesserung des Budgets gestellt: Die bisher bereitgestellten Finanzmittel von 110 000 Euro sollen auf 340 000 Euro aufgestockt werden. "Wir sehen das Workshop-Verfahren als tollen Erfolg und wollen, dass die Ergebnisse umgesetzt werden", begründet Ulrich Heliosch, Gemeinderatsmitglied der Grünen. Dem Antrag stehen auch die anderen Fraktionen wohlgesonnen gegenüber. "Wenn das Budget nicht reicht, werden wir uns dafür einsetzten, dass mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, um das Vorhaben umzusetzen", sagt Christine Heimpel, Fraktionsmitglied der SPD Friedrichshafen.

Um denjenigen etwas zu bieten, die sich sportlich betätigen wollen sowie die Initiative und Mitarbeit der Jugendlichen zu belohnen, sollten nach Meinung von Eberhard Ortlieb, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, die "um einiges höheren Kosten aus unserer Sicht im Haushalt untergebracht werden können, zumal es den Stiftungshaushalt betrifft". Hans-Jürgen Bauer, Mitglied der Gemeinderatsfraktion der CDU, will bis zur nächsten Fraktionssitzung keine Stellungnahme abgeben. Auch von den Fraktionen ÖDP/Parteilos und der FDP gab es bis Donnerstagabend keine Position.

Erneuerung des Parks

Beim Workshop für die Neugestaltung der Häfler Skateanlage haben die Jugendbeteiligungsbeauftragte der Stadt, Alina Mertz, jugendliche und erwachsene Sportler sowie Experten Folgendes erarbeitet: Neben der Flächenerweiterung sowie Erneuerung sämtlicher Belagsflächen soll die Aufenthaltsqualität des Skateparks verbessert werden. So sind ausreichend Sitzmöglichkeiten, Trinkwasserspender, Schließfächer und ausreichende Beleuchtung geplant. Das soll die Attraktivität des Platzes für Sportler und Zuschauer steigern. Den Erneuerungen wurde von der Stadt zugestimmt. (lip)