Friedrichshafen Ermittlungserfolg: Einbrüche in Häfler Vereinsheime aufgeklärt

Die Polizei ermittelt gegen einen 42-Jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, er habe im Sommer in Friedrichshafen vier Einbrüche in Vereinsheime begangen.

Ein DNA-Treffer brachte Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen auf die Spur eines 42-Jährigen. Dieser ist nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen dringend verdächtig, in drei Fällen in ein Vereinsheim an der Waggenhauser Straße sowie in einem Fall in ein Vereinsheim an der Rheinstraße eingebrochen zu haben. Laut Polizeibericht dauern die Ermittlungen an. Danach werden die Akten der Staatsanwaltschaft Ravensburg übersandt.

Im August wurde beim Einbruch in das Vereinsheim, Waggershauser Straße, eine Kiste Bier gestohlen. Der Diebstahlschaden wurde auf rund 20 Euro, der Sachschaden auf etwa 50 Euro geschätzt. Beim Einbruch in eine Vereinsgaststätte, Rheinstraße, wurde mit einem Gartenstuhl ein größeres Fenster eingeschlagen. Es wurden Münzgeld, mehrere Packungen Erdnüsse, eine angebrochene Flasche Whisky und mit einer vorgefundenen Kunststoffwanne 20 gekühlte Flaschen Weizenbier gestohlen. Der Diebstahlschaden wurde auf rund 100 Euro, der Sachschaden auf zirka 600 Euro beziffert.

Im Juli gab es zwei Einbrüche in das Vereinsheim an der Waggershauser Straße. Es wurde jeweils ein Kasten Bier gestohlen.