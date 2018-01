Friedrichshafen Erfolgsprämie für ZF-Mitarbeiter steigt

Die Tarifpolitik hat die Betriebsversammlung von ZF Friedrichshafen am Donnerstag dominiert. 3500 Beschäftigte waren in die Messehalle A2 gekommen. Bekannt wurde, dass die Sonderzahlung des Konzerns an die Mitarbeiter dieses Jahr höher ausfallen werde als 2017. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Achim Dietrich, erklärte, dass die IG Metall auch für eine deutliche Lohnsteigerung kämpfe. Am 24. Januar ende die Warnstreikphase. Wenn es bis dahin zu keiner Einigung komme, seien weitere Aktionen bereits durchgeplant.

Tarifpolitik, Start der Betriebsratswahl, Vier-Schicht-System und ein umstrittenes Flugblatt: Themen gab es bei der Betriebsversammlung der ZF am Donnerstagvormittag in der Messehalle A2 zuhauf. Rund 3500 Beschäftigte waren der Einladung des Betriebsrats gefolgt. Eine Nachricht dürfte die ZFler nicht nur am Standort Friedrichshafen mit großer Freude erreicht haben. Gab es im vergangenen Jahr eine Erfolgsbeteiligung von 1100 Euro plus 15 Euro für jedes Betriebsjahr bei ZF, so wird diese Sonderzahlung des Konzerns an seine Mitarbeiter in diesem Jahr höher ausfallen. Wie viel genau die Belegschaft extra überwiesen bekommt, werde im März bekannt gegeben, teilte Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, nach der Versammlung mit. „Das hat sich die Belegschaft verdient."

Auftragsbücher sind voll

Denn die Geschäfte bei ZF laufen sehr gut, die Auftragsbücher seien voll. Selbst die Konzernleitung spreche von einer "robusten" Auftragslage und sehe keine dunklen Wolken aufziehen, so Dietrich. Angesichts dieser ausgesprochen guten Situation bei ZF, aber auch in der Branche insgesamt, kämpfe die IG Metall für eine deutliche Lohnsteigerung. "Die Leute wollen nach dem Entgeltverzicht im vergangenen Jahr jetzt mehr Geld sehen", so der Betriebsratschef, der auch Mitglied der Verhandlungskommission in der aktuellen Tarifrunde ist. Er glaubt, dass sich viele Firmen wie ZF keinen Ausfall durch harte Tarifauseinandersetzungen leisten können. "Der Druck im Kessel ist enorm. Ich gehe davon aus, dass die Arbeitgeber Interesse an einer schnellen Lösung haben." Wenn es bis zum Ablauf der Warnstreikphase am 24. Januar zu keiner Einigung komme, seien weitere Aktionen bereits durchgeplant.

Für den Standort Friedrichshafen forderte Achim Dietrich bei der Betriebsversammlung weitere Investitionen. Auch wenn das neue Prüfzentrum ein wichtiges und positives Signal für den Standort Friedrichshafen sei, stehe es in Konkurrenz zu anderen Entwicklungszentren in der Welt, die ZF in China, den USA, Tschechien oder Indien betreibe. Genau hier plane der Vorstand, die Kapazitäten in der Entwicklung sogar um 2500 Stellen aufzustocken. Dafür sollen 200 Stellen in der Auto-Entwicklung in Friedrichshafen wegfallen und nach Indien verlegt werden, erklärte Achim Dietrich auf Nachfrage. Arbeitslos würden diese Mitarbeiter freilich nicht, sondern auf andere Bereiche umverteilt. Insgesamt bleibe der Bedarf an Ingenieuren und kreativen Köpfen sehr hoch. "Trotzdem müssen wir aufpassen."

250 ZFler arbeiten vier Schichten

Für den Standort Friedrichshafen fordert der Betriebsratschef daher weitere Investitionen. Nur dann werde auch das Vier-Schicht-Modell entsprechend ausgebaut. Derzeit seien rund 250 ZF-Mitarbeiter in allen Hallen in diesem Pilotprojekt im Einsatz. Für diese Beschäftigten wurde auf deren Wunsch hin das Ende der Nachtschicht von 6 auf 5 Uhr vorverlegt, berichtete Achim Dietrich bei der Betriebsversammlung. Wer im Vier-Schicht-System arbeite, könne künftig frei wählen, ob er sich Freischichten ausbezahlen lassen oder die Überstunden für mehr Freizeit nutzen wolle. Im Juni werde es weitere Abstimmungen geben.

Die Betriebsversammlung war gleichzeitig der Auftakt zur Betriebsratswahl bei ZF. Nach Angaben von Achim Dietrich können alle Beschäftigten im Unternehmen mitbestimmen, wer auf die Kandidatenliste der IG Metall komme. Auch er stelle sich dieser demokratischen Wahl, so der amtierende Betriebsratschef, ohne Listenplatz 1 für sich zu beanspruchen. Eigene Listen stellen auch die "Wir ZFler" sowie die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) auf.

Wahlkampf bei ZF

Achim Dietrich nahm bei der Betriebsversammlung Stellung zu dem Flugblatt, das die Betriebsratsgruppe "Wir ZFler" offenbar per E-Mail an einen Teil der Belegschaft geschickt hatte. Darin wurden auch harte Vorwürfe gegen ihn als Betriebsratschef formuliert (der SÜDKURIER berichtete). Dietrich plädiere dafür, sich sachlich auseinanderzusetzen; ZF sei nach wie vor ein anständiges Unternehmen. Er halte nichts von dieser Schlammschlacht, so Dietrich auf Nachfrage, "bei aller Liebe zum Wahlkampf". Anlass für die öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung war wohl die Delegiertenwahl für den Aufsichtsrat und auch die bevorstehende Betriebsratswahl. Bereits gestern konnten die Beschäftigten jene 23 ZF-Mitarbeiter bestimmen, die am 1. März neben den Delegierten aller anderen deutschen ZF-Standorte über die Besetzung der Arbeitnehmerseite im ZF-Aufsichtsrat bestimmen werden. "Inhaltlich haben die Vorwürfe nicht verfangen", so Achim Dietrich zum Flugblatt. Die Gruppe "Wir ZFler" habe mit dieser Konfrontation keine weiteren Sitze hinzugewonnen. (kck)