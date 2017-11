Friedrichshafen Erfolgreichste Saison: Mehr als 24.000 Passagiere sind 2017 mit dem Zeppelin geflogen

Die Zeppelin-Reederei beendet die erfolgreichste Saison der Unternehmensgeschichte.

Nach Abschluss der Flugsaison 2017 bilanziert die Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) laut eigener Mitteilung die erfolgreichste Saison ihrer Firmengeschichte mit mehr als 24 000 Passagieren. 2017 sei für den Zeppelin NT ein Jahr mit beeindruckenden Zahlen und Höhepunkten: Der 100. Todestag Ferdinand Graf von Zeppelins am 8. März stand im Gedenken an den Luftschiff-Pionier. “Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen”, diese mutige Aussage des Grafen strahlt bis heute und ist immer noch so aktuell wie damals.

Thomas Brandt, bisheriger Geschäftsführer der ZLT Zeppelin-Luftschifftechnik und der Deutschen Zeppelin-Reederei, übergab am 1. Juli den Staffelstab an seinen Nachfolger Eckhard Breuer. Zusammen mit seinem Team brachte Thomas Brandt in den 13 Jahren seines Wirkens die beiden Unternehmen voran. “Ich gratuliere Thomas Brandt und dem ganzen Team zu dieser erfolgreichen und soliden Aufbauarbeit. Darauf können Sie wirklich stolz sein. Auf die vor uns liegende Zusammenarbeit und den weiteren Ausbau unserer Unternehmen freue ich mich sehr”, sagte Eckhard Breuer bei der Übergabe des Staffelstabes. Der 54-jährige Diplom-Ingenieur habe sein gesamtes bisheriges Berufsleben in der Luftfahrtbranche verbracht und bringe eine breite Branchenexpertise in sein neues Aufgabenfeld mit ein.

Das Zeppelin-Sommerfest vom 8. bis 9. Juli war einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr 2017, das unter dem Motto “20 Jahre Erstflug Zeppelin NT” stand. Vom 3. bis 5. September schaute die Ju 52 auf einem Kurzbesuch beim Zeppelin NT vorbei. Luftfahrt-Interessierte hatten die Gelegenheit, in Gesellschaft eines Zeppelin- und Ju-52-Piloten mehr über diese Luftfahrzeuge zu erfahren und bei Werftführungen konnte der Zeppelin NT gemeinsam mit der Ju 52 bestaunt werden. Am 5. September startete der weltweit 250 000 Passagier zu seinem Rundflug mit dem Zeppelin NT. Das Sturmtief Sebastian verzögerte den Start der Zeppelin-Tour in den Norden Deutschlands zwar um vier Tage, doch am 15. September machte sich das Luftschiff auf den Weg nach Neumünster, um dort im Auftrag der Zeppelin Baumaschinen GmbH im Rahmen der Nord-Bau-Messe eingesetzt zu werden. Auch zwei Flüge zur Nordseeinsel Sylt standen auf dem Flugplan. Im Anschluss daran kam der Zeppelin NT als fliegende Forschungsplattform für Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Geesthacht über der Nordsee und der Elbe zum Einsatz. Und danach hatten Zeppelin-Passagiere in Flensburg zwei Tage lang die Möglichkeit, ihre Region von oben zu betrachten.

Genau 20 Jahre nach seinem Erstflug im Jahr 1997 startete der Zeppelin NT am 18. September 2017 zu seinem Jubiläumsflug über Friedrichshafen. Mit an Bord war die Crew, die damals den allerersten Flug des Zeppelin NT absolvierte: der Pilot Jesse-Scott Danneker, sein Co-Pilot und Bord-Ingenieur Stefan Unzicker sowie Jürgen Fecher als leitender Flugtest-Ingenieur. Nach der letzten Zeppelin-Landung in der Saison 2017 am 8. November verabschiedeten sich die beiden Luftschiffe in die Winterpause. Am 9. März 2018 startet der Zeppelin NT in die neue Flugsaison.