vor 38 Minuten Monika Marcel Friedrichshafen/Rottweil "Er ist ein Schauspieler": Bewährungshelferin sagt im Kinderporno-Prozess aus

Im Prozess hat am Dienstag die langjährige Bewährungshelferin des 45-jährigen Tuttlingers ausgesagt, der sich derzeit wegen Kinderpornografie vor dem Rottweiler Landgericht verantworten muss. Ihm wird vorgeworfen, im August 2015 in Friedrichshafen Fotos von zwei kleinen Mädchen gemacht zu haben, die nackt im Wasser spielten beziehungsweise von der Mutter umgezogen wurden, und diese Bilder verändert und in einem einschlägigen Forum veröffentlicht zu haben.