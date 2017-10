Friedrichshafen Ende des Hafenbahnhofs steht nicht zur Debatte

Das geplante Museumsquartier rund um das Zeppelin-Museum braucht Erweiterungsflächen. Dem Hafenbahnhof soll das jedoch nicht schaden. Stadt, Land und Bahn halten weiter an dem Bahnhof fest.

Seitdem der Häfler Oberbürgermeister Andreas Brand vor knapp zwei Jahren die Idee eines Museumsquartiers am Hinteren Hafen zur Diskussion gestellt hat, hat sich auf dem Gelände rund um das Zeppelin-Museum und den Hafenbahnhof nichts mehr getan. Mit dem Status quo bleibt auch eine Frage ungeklärt, die spätestens bei den konkreten Planungen zum neuen Quartier brisant werden dürfte: Wie steht es um die Zukunft des Hafenbahnhofs?

Wohl kaum eine andere Stadt von vergleichbarer Größe leistet sich den Luxus zweier Bahnhöfe, die nur 816 Meter voneinander entfernt liegen. Dementsprechend nahe liegt die Annahme, der Hafenbahnhof könne geschlossen werden, um Platz für das neue Museumsquartier zu schaffen. Dass neue Flächen für die Erweiterung gebraucht werden, ist schon in diesem frühen Stadium erkennbar.

Dennoch steht der Hafenbahnhof laut Oberbürgermeister Andreas Brand bisher nicht zur Debatte. "Von Seiten der Bahn wurde gegenüber der Stadt immer wieder klar signalisiert, dass der Standort Hafenbahnhof weiterhin genutzt werden soll", sagte Brand dem SÜDKURIER. Dementsprechend erübrigten sich aus Sicht der Stadt etwaige Verhandlungen. "Wir gehen in unseren Überlegungen zum Museumsquartier davon aus, dass der Hafenbahnhof Teil des Gesamtareals bleibt", so Brand. Auch bei der Deutschen Bahn spielt das Thema keine Rolle. Der Konzern sei gar nicht Herr des Verfahrens, sagt ein Sprecher der Bahn auf Anfrage. Er verweist stattdessen auf das Land Baden-Württemberg als Auftraggeber des Zugverkehrs. "Solange der Zugverkehr auf der Strecke bestellt ist, liefern wir ihn auch", so die DB.

"Ob der Hafenbahnhof bleibt oder nicht, ist in erster Linie eine politische Entscheidung." Grundsätzlich sieht die Bahn jedoch keine Notwendigkeit, den Hafenbahnhof dichtzumachen. "Der Bahnhof ist ein guter Standpunkt, der kurze Wege in die Innenstadt und zum Hafen bietet", bekräftigt der Bahn-Sprecher. Auch für das Land Baden-Württemberg ist der Hafenbahnhof wichtig. "Das Land hat keine Überlegungen zur Schließung des Hafenbahnhofs", heißt es aus dem Verkehrsministerium in Stuttgart. "Die Verbindung zwischen Stadtbahnhof und Hafenbahnhof ist insbesondere im Hinblick auf den Fährverkehr von großer Bedeutung und sichert eine lückenlose Transportkette zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg."

Dass der Hafenbahnhof auch bei den Häflern beliebt ist, zeigt sich in den sozialen Medien. Vor ein paar Tagen stellte ein Mitglied in der Facebook-Gruppe "Friedrichshafen – damals, gestern, heute" die Frage, welchen Sinn denn die Bahnverbindung vom Stadtbahnhof zum Hafenbahnhof habe, zumal eine gute Busverbindung bestehe und die Trasse auch in den Veloring integriert und die Bahnhofsanlage zur Museumserweiterung genutzt werden könnte. In den Kommentaren gab es viel Lob für den Bahnhof. "Der Hafenbahnhof ist die einzige Möglichkeit, ohne großen Aufwand mit Kinderwagen oder Rollstuhl an den Zug kommen. Am Stadtbahnhof ist das der reinste Horror", schrieb ein Nutzer, der die meisten "Gefällt mir"-Klicks für seinen Beitrag bekam. Ein anderer Nutzer hebt die Bedeutung der Bahnstation als Kulturdenkmal hervor: "Für mich ist der Hafenbahnhof ein technisches Kulturdenkmal und sollte es auch bleiben.

Entfernt man die Trasse, dann ist es auch kein Bahnhof mehr. Manchmal sollte man darüber nachdenken, ob nicht auch eine Funktion etwas Schützenswertes ist und nicht nur die Hülle, die diese umschließt." Eilig hat es die Stadt auf jeden Fall nicht. "Bevor das Thema im Gemeinderat beraten werden kann, muss erst ein beschlussreifes Konzept erstellt werden. Bis dahin können jedoch noch Jahre vergehen", so Oberbürgermeister Brand.

Die Geschichte des Hafenbahnhofs

Der Bahnhof Friedrichshafen Hafen wurde bereits am 1. Juni 1850 eröffnet, drei Jahre nachdem der heutige Stadtbahnhof eröffnet worden war. Friedrichshafen war die erste Stadt am Bodensee, die einen Bahnanschluss erhielt. Seitdem war die Stadt über die Württembergische Südbahn mit der Stadt Ulm verbunden. Die Trasse führt heute noch über Ravensburg, Aulendorf und Biberach nach Norden. Schon bald zeigte sich, dass eine Verbindung zwischen Bahn und Hafen ökonomisch bedeutsam war. Um Transportkosten zu senken, wurde deshalb ein 816 Meter langes Verbindungsgleis zum Hafen verlegt. Seitdem verfügt Friedrichshafen über zwei Bahnhöfe. Auch auf der anderen Seeseite hielt in den 1850er Jahren der technische Fortschritt Einzug. 1855 wurde die Bahnstrecke zwischen Romanshorn und Zürich eingeweiht. Damit der See den Bahnverkehr nicht mehr als trennende Wasserfläche behinderte, wurde 1869 der Trajektverkehr aufgenommen.

Ähnlich wie bei der heutigen Autofähre wurden bei den Trajekten die Eisenbahnwaggons auf das Schiff verladen und von Friedrichshafen in die Schweiz übergesetzt. Der Hafenbahnhof bestand damals aus einem Fachwerkbau, der östlich der Bahngleise stand. Schon damals gab es ein Restaurant im Bahnhof und bis 1909 auch ein Postamt. Das Bahnhofsgebäude, in dem heute das Zeppelin-Museum untergebracht ist, wurde von 1929 bis 1933 von Karl Hagenmeyer im Stil der Klassischen Moderne erbaut. Bei der Einweihung am 7. März 1933 versuchten die Häfler Nationalsozialisten, die Hakenkreuzfahne auf dem Turm des neuen Bahnhofs zu hissen. Nach einem Tumult und dem mehrfachen Auf- und Niederholen von Reichsflagge und Hakenkreuzfahne wehte schließlich die schwarz-rot-weiße Reichsflagge. Nach dem Krieg verlor das schwerbeschädigte Gebäude immer mehr an Bedeutung. 1976 wurde zudem der Trajektverkehr zwischen Romanshorn und Friedrichshafen eingestellt. Seit 1996 beherbergt der Bahnhof zudem das Zeppelin-Museum. Der eigentliche Bahnhof wird heute von etwa 50 Regionalbahnen angefahren.