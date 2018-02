Friedrichshafen Eisige Temperaturen sind im Anmarsch

Ab Sonntag rollt eine Kältewelle auf uns zu: Kontinentale Polarluft beschert uns ab Sonntag Dauerfrost mit Temperaturen unter minus zehn Grad

Dauerfrost, Temperaturen unter minus zehn Grad und eisiger Wind. Das erwartet uns ab kommenden Sonntag. Die Kältewelle wird von Osten zu uns kommen, im Gepäck kontinentale Polarluft. "Die kältesten Tage werden Montag, Dienstag und Mittwoch sein", erklärt Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. An diesen Tagen wird die Höchsttemperatur nicht über minus drei Grad ansteigen, nachts sind Temperaturen von minus zehn und mehr zu erwarten. "Normalerweise gibt es ein Kältegebiet über der Arktis. Das ist gerade dabei, sich zu teilen – und ein Teil davon wird nun zu uns kommen", erklärt der Wetterexperte. "Es ist eine echte Kältewalze, die da kommt", warnt Schmidt. Es sind Hochdruckgebiete, die derzeit über Skandinavien liegen, die für die Eiszeit verantwortlich sind. "Zunächst ist es der kalte Fritz, danach das Hoch Hartmut, das diese Wetterlage auslöst", so Schmidt. Dazu ist Wind vorhergesagt, durch den sich die Kälte noch ein bisschen kälter anfühlt. Unklar ist noch, ob auch Schneefall zu erwarten ist. "Die Wettermodelle sind noch nicht eindeutig, aber ausgeschlossen ist diese Möglichkeit natürlich nicht", so Jürgen Schmidt.

Die Stadt und das Baubetriebsamt sind laut Stadtverwaltung gut auf die kalten Tage vorbereitet. "Aufgrund des bisher eher milden Winters liegen noch rund 650 Tonnen Streusalz in unseren Salzlagern, weitere 300 Tonnen sind auf Abruf vorrätig", erklärt Pressesprecherin Andrea Kreuzer auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Hoffnung auf einen baldigen Frühling kann Wetterexperte Schmidt vom Wetterkontor nicht machen. "Ich sehe gerade keine Chance, dass es bald wärmer wird", sagt er.

Das rät der Gärtner

Die eisigen Temperaturen können Pflanzen im Garten gefährlich werden. Helmut Wagner vom Gartenbau­unternehmen Friedrich empfiehlt, empfindliche Pflanzen abzudecken, wenn möglich sogar in den Keller zu bringen. "Durch die warme Witterung der vergangenen Wochen haben viele Pflanzen bereits Triebe gebildet", erklärt er. Gerade Hortensien, Rosen oder Magnolien sollten mit Jutesäcken abgedeckt werden. Zwiebelgewächse wie Tulpen oder Hyazinthen sind dagegen kälteunempfindlich. (mom)