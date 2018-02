Friedrichshafen Eiseskälte hält noch bis Mitte der Woche an

Wetterexperten stellen ein baldiges Ende des Temperatursturzes in Aussicht. Darauf kann jedoch Straßenglätte folgen.

Der Yachthafen ist zugefroren. Seit Montag sind die Temperaturen in Friedrichshafen auf einem Tiefpunkt angekommen. Das soll laut den Wetterdiensten noch bis zur Mitte der Woche andauern. Unterdessen rät die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen davon ab, unbekannte Eisflächen zu betreten.

Schon von Samstag auf Sonntag ist in der Hafenstadt die Temperatur von minus vier auf minus acht Grad gefallen. "Die Kältewelle kommt aus dem Osten und wird noch bis Mittwoch andauern", erklärt Stefan Zender vom Wetterkontor. Die Höchsttemperatur wird in diesen Tagen nicht über minus drei Grad ansteigen. "Ab Donnerstag wird es dann abrupt wärmer." Das Hoch, das für die eisigen Temperaturen sorgt, wird dann schwächer, so der Wetterexperte. "Allerdings ist dies mit Regen verbunden. Da der Boden bis dahin noch zugefroren sein wird, kann es am Freitag und am Sonntag glatt auf den Straßen werden", warnt Zender.

Die Häfler Stadtverwaltung sieht sich für die kalten Tage gewappnet: Laut einer Pressesprecherin liegt aufgrund des milden Winters noch ausreichend Streusalz in den entsprechenden Lagern.

Ein historischer Vergleich der Temperaturen kann nur schwer gezogen werden: Dem Wetterkontor liegen Daten zu Friedrichshafen, die von einer Wetterstation in Unterraderach gemessen werden, nur bis 2003 vor. Weiter zurück reichen laut Zender die Werte der Wetterstation in Konstanz. Hier wurde am 12. Januar 1987 ein Tiefstwert von minus 19 Grad gemessen.

SÜDKURIER-Leser frieren

In Kressbronn waren die Minusgrade am Montagmorgen im niedrigen zweistelligen Bereich, während in Fischbach am selben Morgen minus neun Grad gemessen wurden.

Können Sie diese Temperaturen unterbieten? Dann schicken Sie ein Bild per Mail an die Redaktion: friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de. (kip)