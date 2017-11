Friedrichshafen Einzug der Schafe in Krippe der Bodensee-Weihnacht

Einzug der Schafe in Krippe der Bodensee-Weihnacht

Drei Tiere sind im Gehege auf dem Buchhornplatz angekommen.

Friedrichshafen (mak) Schäfer Franz Kanz fährt mit seinem Anhänger auf den Buchhornplatz, öffnet die Luke und lässt die Tiere in das Gehege der mit Stroh ausgelegten Krippe. Auch für die ehrenamtlichen Helfer ist es immer eine Überraschung, welche Tiere bei der Bodensee-Weihnacht zu sehen sein werden. In diesem Jahr sind es drei Schafe: Zwei Jungschafe von der Sorte Merino, die im September auf die Welt gekommen sind, und ein zwei Jahre altes Mischlingsschaf. "Ich bringe nur die Schafe auf den Weihnachtsmarkt, die ruhig sind", sagt der Schäfer aus Mittelstenweiler. Schließlich birgt die Bodensee-Weihnacht mit den vielen Geschäften und Buden eine quirlige Geräuschkulisse und somit einen erhöhten Umgebungslärm, der die Schafe nicht aus der Ruhe bringen darf.

Damit das Ankommen zügig und reibungslos verläuft, werden die Tiere jedes Jahr am Mittwoch in die Krippe gebracht, einen Tag bevor die Budenbetreiber kommen und der Buchhornplatz von Autos und Menschen wimmelt. Die ersten Passanten mit Kind beobachten den Einzug der Schafe in ihre vorübergehende Heimat und die Kinderaugen leuchten. "Wenn die Schafe kommen, ist das immer das große Finale", sagen Max Behr und Georg Berger, zwei der zehn ehrenamtlichen Helfer, die rund drei Tage lang die "lebendige Krippe" aufgebaut haben.

Vor etwa zwei oder drei Jahren sei beim Aufbau einmal eines der Schafe entwischt und die anderen seien hinterher gehuscht. Dieses Jahr ist alles glatt gelaufen. Auch das Wetter hat während der Aufbauarbeiten mitgespielt. Die Krippe wird bis einschließlich der Weihnachtsfeiertage stehenbleiben. Die Schafe nächtigen in einem geschlossenen Raum hinter den Krippenfiguren. Sie werden mit getrocknetem Brot gefüttert, das von einem Friedrichshafener Bäcker eigens dafür gespendet wird. Vergangenes Jahr haben die Beteiligten das 20-jährige Bestehen der lebendigen Krippe gefeiert. Den ersten Anstoß zu ihrer Einrichtung gab Werner Brugger, der ebenso zu den rund zehn ehrenamtlichen Aufbauhelfern zählt.

Die Bodensee-Weihnacht auf dem Buchhornplatz wird laut Stadtverwaltung am heutigen Freitag um 18 Uhr von Bürgermeister Andreas Köster eröffnet.