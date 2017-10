Friedrichshafen Einkauf rund um die Uhr: Acht Automaten im Check

SÜDKURIER-Check: Äpfel, Milch, Grillfleisch oder Blumen gefällig? Viele Dinge lassen sich in und um Friedrichshafen rund um die Uhr kaufen – an Automaten. Wir haben eine nicht-repräsentative Auswahl auf ihre Nutzerfreundlichkeit hin überprüft. Welche Automaten sind für Häfler Kunden ein Gewinn?

Milch von Häfler Kühen, Eier von glücklichen Hühnern – das Interesse an regional produzierten und hochwertigen Lebensmitteln wächst. Viele Landwirte, Geschäfte und Unternehmen haben mittlerweile Automaten als Vertriebsplattform für sich entdeckt. Allen gemein ist die Grundidee, dass der Kunde die Waren rund um die Uhr bekommen kann und nicht mehr zu den Öffnungszeiten vorbeikommen muss. Neben lange bekannten Arten wie Briefmarken-, Fahrkarten- oder Geldautomaten gibt es in Friedrichshafen und Umgebung viele Angebote, die das Konzept des Verkaufens ohne persönlichen Ansprechpartner anders als gewohnt interpretieren.

Einer der neuesten Automaten steht auf dem Hof von Klaus Willauer in Berg. Dort können Kunden seit etwa drei Wochen frische Milch aus einer Maschine abzapfen, die in einer kleinen Hütte in der Einfahrt steht. Das Prinzip ist denkbar einfach. Nach dem Geldeinwurf öffnet sich eine Klappe. Dahinter verborgen ist eine Zapfanlage, aus der drei Grad Celsius kalte Milch läuft. "Der Milchautomat wird unerwartet gut angenommen", sagt Klaus Willauer. "Ich finde es vor allem klasse, dass so viele junge Leute kommen." Der Landwirt begrüßt es, dass es vor allem bei der jungen Generation ein Bewusstsein für gesunde, regionale Lebensmittel gibt. Das bestätigt ein junges Pärchen, das vier Liter frische Milch gekauft hat: "Uns ist es wichtig, dass wir die heimischen Bauern unterstützen. Und es schmeckt einfach besser wie aus dem Tetrapack." Bei der Milch aus dem Supermarkt wisse man oft nicht, wer daran verdiene. Ähnlich sieht es ein Kunde, der in der Ortschaft Unterraderach zwei Tüten Bodenseeäpfel aus dem Automaten zieht. "Wenn ich den Automat bewerten könnte, würde er sicher einen Daumen nach oben bekommen."

Das positive Feedback der Häfler ist Anlass, in der Reihe "SÜDKURIER-Check" eine nicht-repräsentative Auswahl von acht Automaten in Friedrichshafen und Umland auf ihre Nutzerfreundlichkeit hin zu prüfen.

Äpfel

Lage: Hof Franz Rauscher, mitten in Unterraderach, an der Einmündung der Tannenburgstraße in den Kreisel.

Produkte: Äpfel (Gala, Elstar, Kanzi), Birnen, Apfelsaft (5-Liter-Karton).

Bedienbarkeit: selbsterklärend. Geld einwerfen, anschließend die Nummer des gewünschten Faches eingeben und die Äpfel entnehmen.

Zahlungsmittel: ausschließlich Bargeld. Der Automat gibt Wechselgeld.

Ausstattung: Der Automat ist sauber und gepflegt, alle Produkte sind reichlich verfügbar.

Fazit: Guter Anlaufpunkt, um frische, regional produzierte Äpfel zu kaufen. Preise moderat.

Milch

Lage: Milchhof Klaus Willauer, nach dem Kreisel in Berg auf der linken Seite Richtung Unterraderach.

Produkte: frische Milch (1 Euro/Liter), Mehrwegflaschen

Bedienbarkeit: einfach. Geld einwerfen, Automatentür öffnen, Flasche unter die Ausgabe halten und auf Start drücken. Durch Drücken auf Stop kann der Vorgang unterbrochen oder beendet werden.

Zahlungsmittel: ausschließlich Bargeld.

Ausstattung: sehr sauber.

Fazit: kein Bio, trotzdem sehr gute Alternative zum Supermarkt. Der Landwirt bekommt einen fairen Milchpreis.

Grillfleisch

Lage: Landmetzgerei Barth, am Ortsausgang von Obermeckenbeuren in Richtung Meckenbeuren.

Produkte: Fleischkonserven, Steaks, Eier, Ketchup, Kräuterbutter.

Bedienbarkeit: einfach. Es gibt keine Preisschilder, der Automat nennt die Preise auf Nachfrage.

Zahlungsmittel: Bargeld zwischen 10 Cent und 20-Euro-Noten.

Ausstattung: Gepflegt, allerdings waren zum Testzeitpunkt viele Fächer leer und die Auswahl begrenzt.

Fazit: Sehr abgelegen, keine Preisschilder und nur ein begrenztes Angebot, das im Notfall keine Grillparty rettet.

Blumen

Lage: Blumenhaus Lang-Buhr, Ailinger Straße 62 in Friedrichshafen

Produkte: Blumensträuße undGestecke zu 10 und 20 Euro.

Bedienbarkeit: einfach. Den passenden Blumenstrauß auswählen, bezahlen und entnehmen. Die Automatentür öffnet sich nur für 10 Sekunden.

Zahlungsmittel: Bargeld, Kreditkarten.

Ausstattung: völlig ausreichendes Angebot. Sträuße werden tagesfrisch gebunden.

Fazit: Sehr praktisch, wenn außerhalb der Öffnungszeiten ein Besuch im Krankenhaus ansteht oder der Haussegen wieder geradegerückt werden muss.

Snacks

Lage: Gleis 1 am Stadtbahnhof.

Produkte: Limonaden, Wasser, Energydrinks, Süßigkeiten, Chips.

Bedienbarkeit: wirft keine Fragen auf.

Zahlungsmittel: ausschließlich Münzgeld. Der Automat gibt Wechselgeld.

Ausstattung: Der Automat ist prall gefüllt. Allerdings wirkt er ungepflegt und schmutzig.

Fazit: nicht überzeugend. Taugt trotz der vielen Produkte nicht zur Verpflegung für längere Reisen. Viel ungesundes Naschwerk und kalorienreiche Getränke. Es fehlen gesunde und regionale Alternativen. Trotz der schmuddeligen Optik ziemlich teuer.

Briefmarken

Lage: direkt neben dem Eingang der Postfiliale am Stadtbahnhof.

Produkte: Briefmarken aller gängigen Wertstufen, Wunschporto möglich.Bedienbarkeit: problemlos, Marken auswählen und bezahlen.

Zahlungsmittel: ausschließlich Münzen. Der EC-Karten-Schlitz ist außer Betrieb. Vorsicht: Der Automat gibt Rückgeld nur in Briefmarken!

Ausstattung: spartanisch, aber sauber und zweckmäßig.

Fazit: Gut, um die lange Warteschlange zu umgehen. Dass der Automat statt Rückgeld nichtgewünschte Briefmarken ausspuckt, ist eine Unverschämtheit.

Fotos

Lage: Gleis 1 am Stadtbahnhof.

Produkte: biometrische Passbilder, Bewerbungsfotos, Spaßbilder.

Bedienbarkeit: einfach mit Touchscreen. Eine Stimme erteilt Hinweise.

Zahlungsmittel: Bargeld. Vorsicht: Automat wechselt nicht!

Ausstattung: Der Automat ist sehr eng und macht einen etwas altmodischen Eindruck. Alle notwendigen Funktionen sind jedoch vorhanden.

Fazit: für ein Erinnerungsfoto gut geeignet. Wer jedoch ein Foto für Reisepass oder Bewerbung braucht, ist bei einem Fotografen besser aufgehoben. Die Qualität der ausgedruckten Bilder ist mäßig.

Hofladen-Produkte

Lage: Blinkabelle Hofladen in der Fichtenburgstraße in Raderach.

Produkte: Eier, Äpfel, Apfelsaft, selbst gemachte Nudeln und Konfitüren.

Bedienbarkeit: gibt keine Rätsel auf.

Zahlungsmittel: Bargeld in Münzen und Banknoten bis 20 Euro.

Ausstattung: ähnlich einem kleinen Hofladen mit vielen unterschiedlichen Produkten. Der Automat ist sauber und gepflegt.

Fazit: von der Innenstadt etwas weit zu fahren. Dafür machen die Produkte einen hochwertigen Eindruck. Die Preise sind für die angebotene Qualität sehr günstig. Ein Kilogramm Äpfel kostet einen Euro.