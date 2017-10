Friedrichshafen Eine Komödie mit reichlich tiefschwarzem Humor

Die Theatergruppe Siedlung Löwental feiert mit dem Stück "Schokoküsse und Leipziger Allerlei" im Häfler Gemeindehaus Zum guten Hirten erfolgreich Premiere und begeistert das Publikum.

"Bist du wahnsinnig, mir Schwarzbrot vorzusetzen?", schreit Luise (Rosi Uhl) ihre Tochter Thea (Bettina Kirchner) am Frühstückstisch an. Am Vorabend hat der VfB Stuttgart, Luises Lieblingsverein, verloren und jetzt hat sie schlechte Laune. Rosi Uhl füllt ihre Rolle als Oma und Hausdrache Luise Brinkmann hervorragend aus. Temperamentvoll und ausgesprochen geschäftstüchtig zeigt sie keinerlei Ambitionen, die Firmenleitung endlich ihrem Schwiegersohn Harald (Peter Weber) zu übertragen und in den Ruhestand zu gehen. Ganz im Gegenteil! Nichts läuft ohne sie! Keine Entscheidung darf Harald, selbst seit 25 Jahren Schreinermeister, ohne Luises Einverständnis treffen. Kein Wunder also, dass es zwischen den beiden so richtig kracht. Laut und herzhaft streiten sie miteinander. Ebenso schnell wie die Schauspieler auf der Bühne in Fahrt kommen, läuft auch das Publikum im Saal zu Höchstform auf.

Reich gespickt mit Wortspielen und schwarzem Humor lässt Rüdiger Kramers Fünfakter keinen Raum für Trübsinn oder Langeweile. Ein Wortwitz jagt den nächsten und ein Synonym das andere. Luise spart nicht mit Begriffen wie Neger, Mohrenkopf und Kaffer. Ihre respektlose Wortwahl stößt vor allem bei Enkelin Jenny (Linda Lippert) auf heftigen Protest. "Maximal pigmentierter Hausangestellter klingt da schon besser", mahnt Jenny.

Bezüglich der tatsächlichen Rolle des plötzlich aufgetauchten dunkelhäutigen Max (Andreas Kirchner) liegt allerdings auch Harald falsch. Jedoch haben weder Luise noch er ein Ohr für Jennys Erklärungsanläufe und so ist das Missverständnis im Hause Brinkmann/Holzer perfekt. Natürlich sehr zum Vergnügen des Publikums.

Der Ruhepol inmitten des familiären Trubels ist Thea, souverän gespielt von Bettina Kirchner, die zudem für Regie und Maske zuständig ist. Thea bremst ihre Mutter, unterstützt ihren Mann, schlichtet Streitigkeiten und gibt Conrad (Hubert Eberle) Tipps, wie er Luise für sich gewinnen kann. Hubert Eberle hat beim Publikum als sympathischer und hippeliger Conrad sofort einen Stein im Brett. Komplett lässig kommt er als Radiomoderator daher und beweist damit seine schauspielerische Wandlungsfähigkeit. Andreas Kirchner brilliert in seiner Rolle als "schwarzer Sachse" aus Leutzsch bei Leipzig mit Dreadlocksperücke und dunkler Theaterschminke. Mit einem Staubwedel bewaffnet, schwingt er im Takt der Musik seine Hüften und lässt den Saal toben. Seit seinem Erscheinen auf der Bühne kommt das Publikum ohnehin kaum aus dem Lachen heraus. Unfreiwillig zur Putzhilfe degradiert, saugt Max mit Inbrunst und einer Engelsgeduld das Wohnzimmer und bringt seine Angebetete Jenny damit zur Weißglut. Die ist von seinem Versteckspiel genervt und verlässt wütend die Tür knallend den Raum. Linda Lippert schlüpft überzeugend in ihre Rolle, setzt mal einen verzweifelten, mal einen glücklichen Gesichtsausdruck auf. Wissend und geduldig blickt sie ihren Vater Harald an, während dieser unruhig umherläuft und hilflos herumdruckst.

Die Rolle des unschuldigen und oft unwissenden Familienvaters scheint Peter Weber direkt auf den Leib geschneidert. Was seine Frau Thea von Anfang an weiß, muss er erst mühsam in Erfahrung bringen, etwa in einem nächtlichen Gespräch mit Max und bei zahlreichen Schnäpschen. Eine köstliche Szene fürs Publikum! Aussprache und Bewegungsabläufe werden zunehmend undeutlicher und unkoordinierter. "Möbelsigner" lallt Max erschöpft als Antwort auf Haralds Frage nach seinem Beruf. In inniger Umarmung drohen die beiden schließlich vom Bühnenrand zu stürzen. Eine köstliche Komödie mit sächsischen Leckerbissen, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Letzte Aufführungen gibt es am Freitag, 6. Oktober, und Samstag, 7. Oktober, jeweils um 19 Uhr im Gemeindesaal Zum guten Hirten, Kornblumenstraße 4. Kartenreservierungen unter der Telefonnummer 0 75 41/53 15 25 (Boch).