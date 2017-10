Friedrichshafen-Ailingen Einbrecher stiehlt in Kindergarten Bares

Ein Unbekannter ist in einen Kindergarten am Ailinger Fasanenweg eingestiegen. Laut Polizeibericht wurde Bargeld entwendet.

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs. Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag in einen am Fasanenweg gelegenen Kindergarten eingedrungen. Der Einbrecher hebelte gewaltsam ein Fenster auf, um in das Gebäude zu kommen. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet. Hinweise zum Fall nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen entgegen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.

Die Polizei verweist darauf, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und durch richtige Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Solche Maßnahmen haben unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 40 Prozent der Einbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben. Kostenfreie Beratung gibt es in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/28 93 15 11. Tipps im Internet: www.K-Einbruch.de