Friedrichshafen Einbrecher stehlen Kaffeeautomat aus Büro

Zwei bisher unbekannte Diebe sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Friedrichshafener Büro eingebrochen. Die Beute – eine Kaffeemaschine – fiel vergleichsweise gering aus.

Friedrichshafen – Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag gegen 21 Uhr in ein Büro in der Konstantin-Schmäh-Straße eingebrochen und haben einen Kaffeeautomaten im Wert von rund 600 Euro erbeutet.

Der Polizei zufolge hatte sich einer der Täter vermutlich in die Büroräume einschließen lassen und den Kaffeeautomaten durch ein Fenster einem im Freien wartenden Komplizen hinaus gereicht. Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte, eine verschlossene Bürotür aufzuhebeln.

Der Sachschaden beträgt merere hundert Euro. Während des Einbruchs wurde der Täter offensichtlich von einer Mitarbeiterin gestört, die gerade die Räumlichkeiten betrat. Daraufhin flüchtete der Einbrecher unerkannt durch das Fenster ins Freie.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich der Konstantin-Schmäh-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/7010 in Verbindung zu setzen.