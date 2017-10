Friedrichshafen Einbrecher gibt Vorhaben nach vier Versuchen auf

Ein Einbrecher hat offenbar nicht mit der Widerstandsfähigkeit einer Tür einer Friedrichshafener Metzgerei gerechnet. Laut Polizeibericht gab der bislang unbekannte Täter nach vier Versuchen auf.

Bei einem Einbruchsversuch in einer Metzgerei an der Paulinenstraße in Friedrichshafen ist übers Wochenende Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Ein Unbekannter stieg über ein Fenster in das Gebäude ein und versuchte, eine Innentür aufzuhebeln, um sich Zugang zu weiteren Räumen zu verschaffen.

Nach vier Versuchen brach der Täter sein Vorhaben erfolglos ab und flüchtete durch das aufgehebelte Fenster, berichtet die Polizei.