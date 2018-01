vor 3 Stunden SK Friedrichshafen Einbrecher entkommt mit Mobiltelefon-Attrappen

Wenig wertvolle Beute hat ein unbekannter Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in einem Geschäft in der Scheffelstraße in Friedrichshafen gemacht. Laut Polizeibericht erbeutete er Mobiltelefon-Attrappen.